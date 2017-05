Hermana de Gabriela Zapata dice que ‘el oficialismo se lava las manos’

Esta madrugada la expareja de Evo Morales fue sentenciada a 10 años de cárcel. Es el primero de dos procesos judiciales. Su defensa anticipa que apelará la decisión

La familiar de la expareja del presidente fue diputada por la oposición y vive en Cochabamba. (Imagen de archivo)

“Vivo en un país donde el oficialismo se lava las manos y la oposición es mediocre porque solo ‘investiga’ lo que le es conveniente” (sic), escribió esta mañana Paola, la hermana mayor de Gabriela Zapata.

Esta madrugada la expareja del presidente Evo Morales fue condenada a 10 años de cárcel por seis delitos: legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.

“Vivo en un país en el que el color de cabello de una mujer inspira más odio y preocupación que los problemas de fondo mismos”, (sic) agregó en esa red social la familiar de la exgerente de la empresa China CAMC.

De acuerdo con el veredicto judicial, Zapata debe cumplir su condena en el penal de máxima seguridad para mujeres de Miraflores, donde permanecía detenida preventivamente desde el 24 de marzo.

En su momento, en entrevista con EL DEBER, Paola sostuvo que como familia “seguimos de cerca el caso y no hay ese supuesto negociado”. Incluso, en marzo de 2016, le envió un mensaje a Morales: “Lo que sí no va a poder hacer el Presidente es que mi familia pague su derrota, no se lo voy a permitir”.

Neiza Montaño, madre de Gabriela Zapata, sufrió en junio del año pasado un problema cardiaco, debido a la delicada situación que afronta la familia. Los abuelos cuidan a la hija que tiene la empresaria.

Mensajes de la hermana de Zapata:

Tuits de Paola, la hermana mayor de Gabriela Zapata.

EL DEBER / Jesús Reynaldo Alanoca Paco