Carlos Federico Valverde Bravo

Resulta que yo no tengo la vía directa para dirigirme a usted, no hay “valija diplomática” por acá y, no creo que alguien en la Embajada de Bolivia me haga el favor de hacerle llegar esta carta, de manera que, aprovechando este espacio, quiero referirme a la carta que su “hermano Evo” (supongo que es correcto considerarlo así) le enviara el 10 de mayo pasado, para hacerle notar algunas cosas que, “su hermano” se olvidó de poner entre los “detalles” de la carta; creo yo, señor “hermano Papa”, que esto le permitirá a usted conocer el más cabalmente este proceso de este tire y afloje tan desagradable entre países vecinos, del que, por supuesto, sus mandatarios asumen que los ayuda a subir algunos “puntos”, habida cuenta que no vienen nada bien, porque están haciendo “casi todo mal”. Lamentablemente, ellos son así y, usted lo sabe muy bien.

Resulta, “hermano Papa”, que, cuando nuestros compatriotas fueron detenidos, el 19 de marzo, el Presidente Morales aseguró en su cuenta Evo Morales Ayma @evoespueblo: “combatían el contrabando en suelo boliviano” y lo siguió el Ministro de Defensa en públicas declaraciones, quien aseguró: “Hubo una invasión de carabineros chilenos al territorio boliviano y secuestro de ciudadanos bolivianos que estaban cumpliendo con su deber”; después los argumentos fueron cambiando hasta que “el hermano Evo” le escribió que: “realizaban tareas de lucha contra el contrabando en un incidente fronterizo con ese país vecino”. Lo cierto es que, parece nomás que nuestros compatriotas se pasaron unos metros al territorio chileno, cosa que ocurre continuamente; las fronteras no están dibujadas y lamentablemente, la gente boliviana no tiene un GPS o un “georeferenciador” y estas cosas pasan, como han pasado antes, van a seguir pasando; el tema es que “su hermano” trató de recuperar su caída imagen usando el incidente (parece que pelearse con Chile rinde).

Como puede usted notar, “hermano Papa”, hay una gran diferencia en lo que se le dice a usted (un incidente fronterizo) y lo que se insiste en el país, donde se maneja la información al placer del Poder; la verdad no tiene versiones, señor “hermano Papa”; es una y manipularla, es mentir y creo que eso no es correcto, porque una mala información lo puede llevar a usted a tener una visión equivocada del tema y creo que usted debe estar bien informado para “interceder” ante el Gobierno de Chile que, es igual al nuestro, cuando se trata de dirigirse “a los enemigos de siempre”.

Yo espero que usted pueda interceder, por supuesto, ante el Gobierno chileno para que estas acciones “publicitadas y publicitarias” sean reconducidas hacia donde siempre debieron estar, es decir, en las Cancillerías de ambos países, espero pueda darse usted un tiempo, entre sus actividades tan variadas; ojalá vea por Venezuela y sus muertos por la represión; ese tema merece su participación activa; usted sabe lo que son las dictaduras, ya vivió más de una, ojalá pueda hacer algo allí y, por supuesto, darle una mano para que nuestros compatriotas (los bolivianos) puedan volver a sus casas donde, seguramente van a ser “condecorados como héroes”, lo que le demostrará a usted, que son usados por el Poder.

“Hermano Papa”, es curioso que nuestro Presidente se dirija a usted denunciando “detenciones arbitrarias”, justo a usted, que recibió la carta de Milan Matkovic, pidiéndole interceda por la arbitraria detención de su padre; es insólito que el Gobierno le pida a usted que “interceda por los maltratados”, cuando todos sabemos que usted está enterado de las continuas violaciones a los Derechos Humanos en en nuestro país; usted sabe que hay procesados políticos que llevan años sin sentencia; usted que sabe del maltrato a los Discapacitados en las calles de La Paz en su protesta y reclamo de un bono, maltrato que se sigue a diario, cada vez que se los invisibiliza (usted siempre pide por más humanidad en el mundo), usted, señor “hermano Papa”, conoce la violencia ejercida desde el Gobierno de Evo Morales contra los marchistas del Tipnis, es decir, los Indígenas de Tierras Bajas, de manera que le puede resultar curioso recibir la queja por nuestros connacionales, cuando ese es el “modus operandi” que don Evo aplica en nuestro país. (y no justifico lo hecho por Chile), pero no se olvide que el Poder boliviano es así; independientemente de que nuestro Presidente se de la licencia de llamarlo “hermano Papa”.

Hermano Papa: desde el 10 de mayo hasta hoy, el Presidente no baja el nivel de agresividad con los vecinos del altiplano y tras de la Cordillera, desde su cuenta de Twitter y en sus declaraciones diarias; (no ha tenido siquiera la gentileza de esperar una respuesta suya)… lamentablemente, desde allá, del otro lado de la frontera, actúan igual, casi le diría que cuesta saber quién es quién… así que le pido un favor: llámeles la atención a ambos gobiernos, a ambos gobernantes y sus colaboradores; los 2 están jugando con los sentimientos de sus pueblos, en busca de mejorar sus imágenes internas… eso no es honesto; no es cristiano (que yo sepa).

En fin… paciencia… ojalá pueda hacer algo con esto porque los ciudadanos bolivianos y chilenos, no nos merecemos tanta estupidez de nuestros gobiernos.