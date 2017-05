Horóscopo del sábado 20 de mayo de 2017 de Josie Diez Canseco

¿Sabes qué te depara el horóscopo para hoy? Jossie Diez Canseco te dice qué le espera a tu signo zodiacal para el día de hoy. Entérate qué dice el horóscopo sobre salud, dinero y amor.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Estarás rodeado de atenciones y afecto que alimentarán tu ego. Tendrás una invitación inesperada, acepta, la pasarás muy bien. Número de suerte, 14.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Te das tiempo para reflexionar sobre tu vida sentimental, esto te ayudará. Ya es tiempo de ver la vida de diferente manera, dedícate a ser feliz. Número de suerte, 8.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Te propondrán una aventura, no te resistirás ante una interesante propuesta. Un encuentro agradable te volverá a poner en contacto con un amigo de infancia. Número de suerte, 13.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Los sentimientos de quien amas fortalecerá tu vida sentimental. Recibirás una sorpresa por parte de tus seres queridos, que te fascinará. Número de suerte, 21.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy te comprometes a poner más de tu parte para conservar tu bienestar sentimental. Surgirán imprevistos que te obligarán a cancelar tus planes familiares. Número de suerte, 16.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Un ex amor te convencerá con promesas, dale una oportunidad, no te fallará. Tendrás un día de gran actividad social, te encontrarás con personas que no veías. Número de suerte, 12.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Evita que comentarios mal intencionados te generen dudas con respecto al ser amado. Hoy buscarás la compañía de tus seres queridos, les confiarás tus preocupaciones. Número de suerte, 3.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Quien amas te hará una confesión, valorarás su sinceridad y continuarás a su lado. Te decidirás por un paseo que disfrutarás y te ayudará a relajarte. Número de suerte, 5.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Esa persona que te desilusionó con su comportamiento te pedirá otra oportunidad. Escucha los consejos de ese amigo que te ayudara a solucionar tus problemas. Número de suerte, 19.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Te harán comentarios alentadores de la persona que aún te interesa. Un cambio de look no te vendría nada mal, sal a distraerte con amistades. Número de suerte, 17.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Mejoras en el amor, enfrentarás los contratiempos con madurez. Hoy un familiar te hará un pequeño detalle que te gustará. Número de suerte, 2.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: La forma en que expresarás tus sentimientos harán especial tu encuentro amoroso. Hoy recibirás invitaciones de amistades, acéptalas, la pasaras muy bien. Número de suerte, 16.

Fuente: whatthegirl.com