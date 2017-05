Impugnaciones dilatan la elección de vocales electorales de Tarija

Tarija es el único departamento que aún no remite sus ternas a la Asamblea Legislativa Plurinacional. De los 62 postulantes sólo 39 fueron habilitados en primera instancia. Posteriormente se presentaron 19 impugnaciones por parte de los candidatos de las que resultaron procedente la interpuesta por Ingrid Gonzáles, y recientemente la interpuesta por la ex asambleísta constituyente, Magda Calvimontes.

Impugnaciones dilatan en la ALDT la elección de vocales

EL PAÍS EN / TARIJA

La procedencia de impugnaciones realizadas por candidatos al cargo de vocales para el Tribunal Electoral Departamental (TED), aún no ha sido valorada por la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa Departamental que lleva adelante el proceso de elección y que presenta un retraso.

Tarija es el único departamento que aún no remite sus ternas a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

De los 62 postulantes que presentaron sus documentos para ser tomados en cuenta por la Comisión Especial, que se encarga de llevar adelante el proceso de selección, sólo 39 fueron habilitados en primera instancia. Posteriormente se presentaron 19 impugnaciones por parte de los candidatos que no estuvieron conformes con las observaciones, de las que resultó procedente la interpuesta por Ingrid Gonzáles, y recientemente la interpuesta por la ex asambleísta constituyente, Magda Calvimontes.

La asambleísta y vocal del Directorio de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), María Lourdes Vaca, explicó que ahora son dos amparos procedentes, lo que ha dejado en statu quo la habilitación de los demás postulantes que previamente fueron habilitados.

La legisladora explicó que estos recursos habrían salido procedentes por la violación a los derechos de los postulantes, lo que hace ver que el procedimiento que encabeza la Comisión Especial es irregular y lleva más de dos meses tratando de habilitar postulantes, pese a que desde Unidad Departamental Autonomista (UDA), observaron en distintas oportunidades las irregularidades.

Según Vaca, lo que corresponde ahora es que la Comisión Especial, en base a la Resolución del Tribunal de Garantías, proceda a restituir los derechos conculcados, emitiendo un informe para que empiece la selección de las ternas por voto de dos tercios del pleno del legislativo. Sin embargo, remarcó que hasta ayer al medio día no existía ningún informe a la ALDT, lo que da cuenta de que el proceso aún no sale de la Comisión, donde dijo se nota una falta de capacidad para concluir su misión, más ahora con la justicia de por medio.

Mientras tanto, el TED continúa a cargo de la vocal Zulma Sánchez, quien es una de los cinco funcionarios que deben conformar el quórum necesario para poder llevar procesos democráticos adelante.

Vaca al respecto recordó que es la funcionaria designada por el presidente Evo Morales, y mientras no exista en la agenda la elección de las ternas, hay un vacío institucional que está generándose desde la ALDT, y tendría repercusión en los procesos electorales inmediatos.

“Tras que concluya la selección las ternas deben ser derivadas a la Cámara de Diputados, todavía hay pasos que seguir. Los amparos corresponden a inhabilitados, por no haber presentado a tiempo un certificado de antecedentes. Ante el conocimiento de que salió procedente inmediatamente los candidatos entran en carrera, falta un informe. El proceso está bastante retrasado y a esto se suma la situación de la terna de los indígenas donde se ha lanzado una nueva publicación que está vigente; mientras tanto se debe avanzar”, citó.

Impugnación

A su tiempo, la ex constituyente Magda Calvimontes, que ahora postula al cargo de vocal, aseveró que la comisión tuvo varias oportunidades para reconsiderar las impugnaciones, pero al no hacerlo el Juez de Garantías le concedió la tutela, por lo que en un plazo de tres días se debe emitir en la Comisión otra resolución en la que se subsanen los errores. “El Sippase toma meses a quienes no tienen muñeca, tres meses se tarda para conseguirlo, pero se vulneró mis derechos de acceso a la función pública”, expresó.

Asimismo, dijo que hay 11 casos de impugnaciones similares y aseguró que el proceso de calificación estuvo mal desde el inicio, lo que significa que se están haciendo mal las cosas “por intereses”, para favorecer a aquellos postulantes que trabajan en la Asamblea afines al oficialismo o a quienes fueron parte de la gestión de Lino Condori, como funcionarios, quienes indicó seguramente estarán entre los 12 candidatos que se llevarán desde la ALDT a la Asamblea Plurinacional. “No están quienes por meritos deberían; es un show esta convocatoria para los vocales”, agregó.

El País eN se contactó con el presidente de la Comisión Especial, Erwin Mancilla, sin embargo, las llamadas no fueron contestadas. Pese a ello, otros asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) consultados, expresaron que el proceso avanza y se prevé poner en agenda la elección en el pleno una vez que la Directiva retorne de la alternancia.

Elección de vocales no está en agenda

El presidente de bancada del MAS, Basilio Ramos, indicó que el trabajo de la ALDT retornará a la normalidad una vez que la Directiva cuente con el quórum necesario, ya que por reglamento los asambleístas que la componen hicieron uso de su alternancia.

Asimismo, indicó que además de la elección de ternas, al retorno, se tienen importantes actividades, como la conformación de la nueva Directiva que se prevé realizar hasta antes de fin de mes.

La asambleísta de UDA, María Lourdes Vaca, observó la situación explicando que el reglamento de la ALDT no se cumple y se lo violenta cuando tres miembros deciden asumir su alternancia al mismo tiempo, dejando sin sesiones al pleno, cuestión que dijo no debería suceder.