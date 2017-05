Jorge Baradit: “La alameda de Santiago debería llamarse José de San Martín y no Bernardo O’Higgings”

-En mi caso personal tenía una intención de contar aspectos de nuestra historia que no están contados, o que han sido tergiversados. La gente que lee el libro se encuentra con próceres enfocados de una manera completamente distinta, con eventos o momentos históricos que no tienen nada que ver con lo que le han enseñado; y creo que por ahí pasa la idea de que es una historia “secreta” y la tarea de desclasificar. La historia la escriben generalmente las élites y por eso la sensación de que los protagonistas son los mismos 20 presidentes y los mismos 20 generales que se repiten hasta las nauseas. No están los obreros, no están ni siquiera las familias de los próceres, no están los profesores, no están las mujeres, no están los gays, ni los inmigrantes. El 80% del país está desaparecido de su propia historia.