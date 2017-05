Juan Ramón Quintana: ‘En el Caribe, buscaremos aliados para la demanda marítima’

Otra de las tareas de la agenda será proyectar la política exterior boliviana hacia algunos países de África.

El ministro Juan Ramón Quintana Foto: Internet

El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ofreció su primera entrevista al periódico La Razón tras dejar el cargo en enero pasado. En esta oportunidad dio detalles sobre su nuevo cargo como embajador de Bolivia en Cuba, luego de que el Senado aprobó su designación.

Explicó que buscará fortalecer la relación con ese país y consolidará ‘alianzas estratégicas’ en el Caribe para acompañar la demanda con Chile, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que busca restituir a Bolivia su cualidad marítima con una salida soberana al Oceáno Pacífico con el objetivo de sentar a Chile en la mesa de diálogo de “buena fe”

“Es una tarea para la cual no he estado preparado jamás, no lo he imaginado. Académicamente, probablemente, haya desarrollado cierta posibilidad de entender la geopolítica global. Pero la labor en este caso, por supuesto es la de contribuir a fortalecer en esta relación estratégica, esta alianza indestructible”, indicó la exautoridad de Gobierno.

Por último, otra de las tareas de la agenda será proyectar la política exterior boliviana hacia algunos países de África.

La Razón Digital / La Paz