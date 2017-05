Jueces relocalizados (II parte)

Arturo Yañez Cortes

¿Fue una política acertada la relocalización de 88 jueces ejecutada por el Consejo de la Magistratura y decidida por el régimen? La anterior semana escribí mi postura desde lo jurídico y ahora, dado que el tema está que arde, escojo hacerlo desde lo político (que es diferente de lo partidario, por si acaso).

Fuera tontín con sentencia ejecutoriada (condenatoria por supuesto) si afirmara que antes de esta primera ejecución (se perpetraran otras) el órgano judicial plurinacional era independiente. NO, no lo era, empero, la flagrante guillotinada ha ratificado –por si alguien tendría alguna duda, muy remota supongo- que por muy transitorios o lo que sean esos jueces, ha sido un órgano diferente –el ejecutivo, a través de su Ministerio de Justicia- que anunció la masacre y les bajó el dedo, con una agravante: so pretexto de cumplir una decisión de la Cumbre Judicial, que más allá que todos sabemos cómo se realizó (entre cumpas del régimen y Cía), sí esto se trataría de un estado sujeto al imperio del derecho y por tanto, con separación de órganos, es absolutamente discutible que esa instancia se pase por el forro esa condición básica de los estados contemporáneos, que precisamente busca garantizar el ejercicio de la función jurisdiccional, sin intervenciones o influencias de ningún tipo, provenga de órganos, movimientos sociales o cumbres.

A propósito, haciendo un paréntesis hacía lo jurídico, la “doctrina Morales” aplicada por el Consejo de la Magistratura, no va sólo en contra de la CPE (debido proceso, juicio previo, etc.) y los instrumentos internacionales, sino vulnera precisamente hasta la propia Ley No. 898 de 26 de enero de 2017 de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de la Justicia, que dispone que esa Comisión, dentro de 90 días desde su constitución, elaborará y propondrá un reglamento de evaluación de autoridades judiciales y fiscales en ejercicio de funciones. Ese reglamento, de existir, jamás ha sido aplicado para realizar un proceso de evaluación a ninguno de los 88 relocalizados.

Volviendo a lo político y, reiterando que en aras de alguna ilusión de institucionalidad siquiera, no me quedo en los árboles (caídos) sino veo el bosque, por lo que sostengo que la masacre judicial es, por donde se la vea, un funesto antecedente y mensaje no sólo a los jueces sobrevivientes, sino lo que es peor, para todos los ciudadanos… en términos de seguridad jurídica o certeza de derecho. Este instituto implica que tod@s tengamos confianza en que de producirse una violación a nuestros derechos provenga de donde provenga (incluyendo del gobierno), será reparada dentro de lapso razonable por el sistema de justicia.

Tratándose de los jueces, cualquier manual hasta básico de la materia, enseña que su función (administrar justicia, como terceros imparciales) se garantiza a través de la carrera judicial integrada por sistemas confiables de ingreso, evaluación y despido. Lo recién resuelto por el Consejo de la Magistratura es exactamente lo contrario de aquello, pues pone a todos los jueces a la absoluta merced de esa entidad, de rodillas al poder partidario. Lo peor de todo es que en la otra orilla, el ciudadano queda inerme frente al mismo poder y doblemente, puesto que si el juez no tiene asegurado el ejercicio de su función elemental al haber quedado en situación desechable frente al régimen (que es, de leeejos, el que mayores arbitrariedades comete), menos lo tendremos los ciudadanos.

Esa es la magnitud de la purga judicial, pese a que alguno haya ayudado a ponerse en ese estado al no haber -en su momento- puesto límites al ejercicio arbitrario del poder, al que le ayudaron hasta entusiasmados. Así las cosas, imposible no recordar lo de Martín Niemöller: “Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata, cuando vinieron por los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista, cuando vinieron a buscar a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”.

El Día – Santa Cruz