Kate del Castillo: “Estoy recogiendo los pedazos que quedaron de mí”

La actriz habla sobre cómo ha recompuesto su carrera en Estados Unidos después del episodio de El Chapo, y cuánto la ha marcado

La productora, Gisele Regatao, no conocía personalmente a Del Castillo cuando le propuso el proyecto. Y revela lo que ha supuesto para la actriz aquel episodio. “Una cosa así te da atención buena y de la que no quieres”, dice Regatao. “Pero cuando les dije a amigos norteamericanos que teníamos a una actriz mexicana me decían: ‘¡Ah, sí, la de Sean Penn y El Chapo!”.

Del Castillo vive ahora en esa contradicción. Su nombre ha dado la vuelta al mundo y, al mismo tiempo, está manchado. “Con el tiempo se sabrá cuánto hay de cada cosa. Lo que sí te puedo decir es que no me define lo más mínimo. Soy responsable de mis decisiones y de lo que está en mis manos, de lo que no está en mis manos no soy responsable. Espero que con el tiempo será parte de mi vida, pero eso no define 30 años de carrera que tengo”.

Poco a poco, el trabajo en la pantalla o en la radio empieza a ser de nuevo la normalidad de Kate del Castillo. El proyecto de Netflix pudo continuar, con dificultades porque ella no podía ir a México. Cuando presentó la serieIngobernable —ya se ha confirmado la segunda temporada— lo hizo por videoconferencia, porque asegura que aún teme una jugada legal de las autoridades mexicanas para hacerle pagar por aquel episodio. Es, quizá, uno de los aspectos pendientes en la reconstrucción de su carrera. “Tampoco creas que me hace mucha falta ir, porque hace tiempo que no me llaman de México para trabajar. Nunca eres profeta en tu tierra. El cine mexicano está un poco peleado conmigo porque, aunque llevo más películas que telenovelas, me marcaron mucho las telenovelas y en México eso es algo así como malo”.

Ahí están la serie y el podcast; después vendrán “una cosa de la que no me dejan decir nada”, un “par de cosas con Netflix” y “se va a anunciar pronto si se hace La reina del Sur 2”. Un año y medio después, Del Castillo está hablando de proyectos, sin eludir una sola pregunta sobre El Chapo.

“Yo sé que la gente me conoce por los 25 o 30 años que llevo como actriz, eso no se borra con cualquier cosa”, contesta a la pregunta de si esto ha sido un parteaguas en su carrera. El proceso de reconstrucción de su imagen y su carrera “es más bien reacomodar si acaso ciertas cosas”. “Claro, tal vez un poco limpiar mi nombre. Pero yo no tengo por qué limpiar un nombre que no he ensuciado. Eso, las autoridades, poco a poco. Todo saldrá con el tiempo para poner las cosas en orden. Yo por lo pronto me voy a centrar en recuperar mi carrera y en hacer proyectos interesantes”.

Ya casi lista para la premier de #ingobernable Getting ready for @netflix ‘s @ingobernable premiere #miami @netflixlat Una publicación compartida de Kate del Castillo (@katedelcastillo) el 15 de Mar de 2017 a la(s) 2:46 PDT

