¿Katy Perry será juez de American Idol ¡Su cara lo dice todo!

Mira su respuesta ante esta gran incógnita.

Katy Perry no reveló toda la verdad sobre este supuesto proyecto, pero sí nos dio una muy buena pista.

La reacción de la cantante lo dijo todo cuando le preguntaron sobre el tema en el show de Ellen DeGeneres este martes. Se ha especulado mucho que Perry estará en el reboot de ABC de American Idol, así que Ellen no iba a dejar pasar la oportunidad de preguntarle.

“Idol va a regresar”, le dijo, a pesar de que Perry solo asintió. “Supuestamente serás la primera que se anunciará como juez del nuevo American Idol“.

“Juez que no debe ser juzgado”, dijo Perry. “Pero no dijeron nada sobre críticas constructivas y estoy de acuerdo con eso”.

¿Eso fue un sí? Luego Perry tomó de su taza de Ellen y no dijo más, así que juzguen ustedes mismos.

Lo que Katy sí pudo confirmar es que lanzará un nuevo disco, Witness, el próximo mes, y se irá de gira en septiembre. Además, supimos que ella combina el trabajo musical y comunitario, mientras involucra a sus fans en el proceso.

“Me estoy aliando con el Club Boys and Girls of America“, dijo. Además de donar 1$ de cada boleto, también reservará 50 boletos para el Club Boys and Girls y 50 más para los fanáticos. Sin embargo, para que los fans logren obtener estos asientos, deben suscribirse a oportunidades de voluntariado.

“Si quieres los mejores asientos del lugar y no quieres pagar o ser niñera por siete semanas para conseguir ese boleto, puedes suscribirte al Boys and Girls Club, que está literalmente en cada esquina de cada ciudad”.

Fuente: eonline.com