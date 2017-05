Kim y Khloé Kardashian acorralan a Scott Disick por llevar a una mujer a sus vacaciones familiares en Costa Rica

¿Se siente la tensión en el ambiente?

Scott Disick fue víctima de una lluvia de reproches de parte de Kim Kardashian y Khloé Kardashian, después de que ellas descubrieran que él llevó en secreto a una mujer llamada Chelsea a sus vacaciones familiares. Esto ocurrió durante una cena y el incómodo momento quedó documentado en Keeping Up With the Kardashians.

Casi se puede cortar la tensión con un cuchillo cuando Scott llega y se sienta a pedir algo de comer, completamente desprevenido de que las chicas ya sabían qué pasaba. Sin embargo, se da cuenta rápido cuando Kim dice en voz alta, “¿Supieron lo que dijo Chelsea?”

“Oh, sí”, responde Khloé. “Es una pe**a”.

Scott empieza a lucir nervioso y confundido, mientras Kourtney Kardashian ve en silencio cómo se desarrolla el conflicto.

“No, ella fue muy buena”, le responde Kim.

“Fue una pe**a”, le dice Khloé.

“Oh, Chelsea Handler. No, no, no. Hablo de Chelsea Clinton, lo que dijo cuando apoyó a Barron Trump“, dice Kim.

“Es bueno que Chelsea haya hecho eso”, le dice Khloé. “Pero pensé que te referías a Chelsea Handler”.

Kourtney no puede contener su risa cuando Scott se da cuenta de que ha sido descubierto.

“Dejemos la tonterías”, dice finalmente Kim.

Pero Scott debe esperar mucho más para obtener las respuestas, porque de pronto llega un grupo de bailarines con fuego.

“Es muy obvio que las chicas saben que algo pasa”, admite Scott. “Nadie quiere decir lo que piensa y como si esta cena ya no era lo suficientemente incómoda, ahora llegan los bailarines. Me siento bajo fuero”.

¡Mira cómo las chicas hacen que Scott se ponga nervioso!

