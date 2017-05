La bienvenida troll de Mark Zuckerberg a Harvard

Han pasado 12 años desde que Mark Zuckerberg abandonara la universidad de Harvard para convertirse en el CEO de Facebook. Este 25 de mayo, Zuckerberg ha vuelto a su facultad para recibir un título honorario y dar un discurso de graduación.

La llegada del creador de la red social a Harvard ha causado un gran revuelo, aunque otras personas han tenido una idea diferente para dar la bienvenida a Zuckerberg. Horas antes de su discurso, un hacker editó la portada del periódico estudiantil The Harvard Crimson para burlarse del CEO.

La página web del periódico estudiantil ya ha sido restablecida

En primer lugar, el hacker ha cambiado el nombre de Zuckerberg a Zoikenburg o Mruff Zunderbrall y otro artículo lo ha titulado “Cómo es que todos hablan sobre cómo robé Facebook pero nadie habla de cómo me maté a Eduardo Saverin”.

La página web de The Harvard Crimson ha sido restablecida, aunque la versión hackeada del periódico estuvo disponible el tiempo suficiente para que se lograran tomar capturas de pantalla. Derek Choi, el presidente del diario estudiantil, afirmó para The Verge que “el sitio web de The Harvard Crimson fue alterado por un usuario no autorizado” y lamentó las consecuencias que pudo tener el hackeo para los usuarios.

Mark Zuckerberg abandonó Harvard en 2005 sin finalizar sus estudios por centrarse de pleno en su red social, Facebook. Durante su visita a la universidad, el CEO ha compartido un vídeo en Facebook Live en su antiguo cuarto, donde creó la que se ha convertido en la red social con más usuarios del mundo.

