“La ciencia debe estar por encima de la política”: le niegan un premio a un programador por ser ruso

El programador cree que los científicos deben ser juzgados “por sus méritos, y no en función de su edad, género, etnia o país de origen”.

Al programador Vladímir Iglovikov, actualmente residente en EE.UU., le retiraron el premio que obtuvo en el concurso británico Data Science Challenge por el simple hecho de ser ruso.

Iglovikov obtuvo el segundo lugar en el certamen y tenía que recibir 12.000 libras esterlinas (15.580 dólares), pero los organizadores le notificaron que Rusia se encuentra demasiado bajo en el ‘ranking’ de corrupción Transparency International del año 2014, por lo que procedieron a eliminarlo de los finalistas de acuerdo con las reglas de dicha competición.

Me entristece mucho la mentalidad de los representantes del Gobierno británico

“Me siento desanimado después de que Data Science Challenge me quitara de la lista de los ganadores por ser ciudadano ruso”, escribió el programador en su Twitter.

“La ciencia debe estar por encima de la política. No me gusta nada el concepto de juzgar a los científicos no por sus méritos, sino por su edad, género, etnia o país de origen. Me pone muy triste la mentalidad de los representantes del Gobierno británico”, lamentó Iglovikov en su página de Facebook.

En comentarios a RT, el programador relató que conocía las reglas del concurso antes de tomar parte en el mismo y sabía que él, como ciudadano ruso, no podía reclamar el premio. Pero cuando les preguntó a los organizadores sobre “estas normas discriminatorias“, le aseguraron que eran “temporales y pueden cambiarse”.

“Cada competición aporta nuevos conocimientos. Una de las tareas que los organizadores propusieron resolver era bastante interesante. Esta fue mi razón principal para participar“, confesó Vladímir a RT.

Así, el programador aclaró que los organizadores no le privaron del premio “en el último minuto”, ya que “las reglas del juego eran conocidas desde el principio”. No obstante, no cumplieron con su promesa de cambiar las normas.

“Si excluyeran a un país europeo, la reacción sería diferente”

Iglovikov no considera que “esta discriminación esté dirigida específicamente contra Rusia”. “En la lista de países no calificados para el premio figura la mitad de los países del mundo“, incluida China, explica el programador.

“Las reglas son las reglas, por más discriminatorias que sean. Supongo que si los criterios fueran ligeramente diferentes y excluyeran a un país europeo la reacción sería un poco diferente. Pero es solo una suposición”, sostuvo Iglovikov.

Además, el programador explicó que no le indigna tanto haber sido excluido de la lista de los ganadores como “que haya competiciones con normas discriminatorias”. Según sus palabras, los organizadores aplicaron un criterio bastante extraño y dudoso al tomar como referencia un ‘ranking’ del año 2014. “No es correcto que se apliquen tales criterios para evaluar logros científicos”, concluyó.

