La ciencia está a un paso de des-extinguir especies: ¿Vale la pena?

No se puede conocer con exactitud el costo de resucitar animales perdidos, aunque se sabe que se mide en decenas de millones de dólares porque implica volverlas a la vida —de cuyo éxito no hay garantía— y luego mantenerlas. “En Nueva Zelanda, calcularon los investigadores, los fondos que se requieren para conservar 11 especies extintas protegería a tres veces más especies vivas“, ilustró The New York Times.