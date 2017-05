La Corte Suprema de Brasil decidió liberar a José Dirceu, ex jefe de gabinete de Lula da Silva

La Fiscalía brasileña había presentado este martes por la mañana la tercera denuncia por corrupción contra el ex ministro brasileño José Dirceu. De acuerdo con la denuncia, el ex ministro de Presidencia, que llegó a ser la mano derecha del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recibió 2,4 millones de reales (unos 750.000 dólares) entre 2011 y 2014 de las empresas Engevix y UTC, a partir de contratos firmados con la petrolera estatal Petrobras.