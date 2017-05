La demanda marítima boliviana es parte del debate político de los precandidatos chilenos

Los candidatos del bloque de izquierda se han mostrado partidarios a dialogar con el gobierno de Bolivia, hecho que fue calificado como un “error grave” por parte de Sebastián Piñera.

La disputa de Piñera con el Frente Amplio por la demanda marítima

No sólo el sistema de pensiones, la violencia en La Araucanía o la reforma educacional se han transformado en temas de discordia entre los candidatos presidenciales.

El litigio marítimo que Chile sostiene con Bolivia en La Haya ha marcado el debate en los últimos días, especialmente entre el precandidatos de Chile Vamos, Sebastián Piñera, y los precandidatos del Frente Amplio, Beatriz Sánchez y Alberto Mayol.

La controversia comenzó cuando Mayol -respaldado por el movimiento Nueva Democracia- manifestó estar disponible para entregar un acceso soberano al Océano Pacífico a Bolivia.

En el primer debate televisado del conglomerado, el sociólogo hizo un llamado a “olvidarse del pasado”, y planteó su aspiración de otorgar una salida al mar al gobierno de Evo Morales “con soberanía”:”kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado”.

Las palabras de Mayol fueron respaldadas por el presidente boliviano.

Posteriormente, Beatriz Sánchez -quien en esa oportunidad evitó referirse al tema- manifestó la necesidad de revisar “la relación” entre ambos países.

“Nos merecemos como Chile una relación distinta con los países vecinos. Plantearse una relación distinta de colaboración, que no se proyecte solamente a una relación comercial o económica, sino que tenga que ver con las costumbres, con lo que pasa en muchas zonas fronterizas de Chile donde hay una gran comunicación, con Perú, con Bolivia, con Argentina”, dijo la abanderada del Revolución Democrática.

En esta línea, la periodista aseveró que “está instalada en La Haya la posibilidad de sentarse a conversar para ver una salida al mar. Territorialmente creo que está todo resuelto, lo que sí creo que no está resuelto con Bolivia es el tipo de relación que queremos tener. Son cosas distintas”.

De esta manera, evitó dar a conocer su postura ante de la demanda marítima en específicamente, “por responsabilidad política”.

En este contexto, Piñera acusó a ambos precandidatos de cometer “un grave error” al abrirse a la posibilidad de negociar con el país vecino.

El precandidato de Chile Vamos recordó que Chile y Bolivia firmaron el Tratado de 1904 “que fijó de forma clara los límites”.

“Chile no le debe nada a Bolivia y no estamos dispuestos a ceder ni territorio, ni mar ni soberanía chilena, porque nos pertenece legítimamente”, dijo el ex mandatario.

DENUNCIA CONTRA CHILE

En La Paz en tanto, el gobierno de Morales anunció que denunciará a Chile ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y la Organización de Estados Americanos (OEA) por el paro aduanero que afecta las fronteras y puertos chilenos.

Según consigna ABI, el viceministro de Trasportes, Galo Bonifaz, indicó que “estamos mandando las notas oficiales a nuestra Cancillería para que se convoque a los países miembros que conformamos el Tratado de 1990, sobre el tema del transporte, relacionado a la ATIT. Chile está infringiendo, está incumpliendo este acuerdo de 1990 sobre la libre transitabilidad que tienen que tener los países miembros de este Tratado”.

Según la autoridad, actualmente existen alrededor de 1.800 camiones bolivianos de carga internacional detenidos en la frontera con Chile desde que inició el paro.

“Dónde están los derechos humanos que reclama constantemente (el Secretario General de la OEA), dónde están los derechos que están siendo vulnerados a los 1.800 transportistas bolivianos en frontera”, señaló.

La Tercera / Chile