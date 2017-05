La emotiva carta de un padre a Ariana Grande se vuelve viral

Este padre sintió la necesidad de decirle a Ariana Grande que nunca tuvo que pedir perdón. Y su carta ha emocionado a Internet

Después del tuit en el que la cantante pedía disculpas tras el atentado sucedido en su concierto de Manchester, en el que fallecieron 22 personas, Millsaps decidió publicar en su Twitter una carta abierta en la que le explicaba a Grande por qué nunca debió pedir perdón por lo sucedido.

La carta se ha viralizado rápidamente, y en dos días acumula cerca de 20.000 retuits y cuenta con los likes de celebrities como Taylor Swift, Miley Cyrus, Nicki Minaj y la propia Ariana Grande.

“Querida señorita Grande:

Soy padre de tres hijas, una de 13 y dos de 12 años, así que tú has formado parte de nuestra familia durante años. En ocasiones, tus canciones han empezado a sonar en la radio DESPUÉS de haber dejado a las niñas en el colegio. Tampoco voy a negar ni confirmar haber visto cada uno de los episodios de ‘Sam and Kat”.

Como eres parte de nuestra familia, después de leer un tuit que compartiste en Twitter la otra noche, siento que voy a tener que meterte en vereda. Así que escucha y recibe un poco de amor de un paleto padre de varias niñas.

1) Tú no tienes ningún motivo para disculparte. Si algún idiota se hubiese emborrachado y hubiese matado a alguien con su coche cerca de tu hotel de Manchester, ¿serías tú responsable? Si la noche antes del concierto, un tornado hubiese azotado Machester y trágicamente hubiese matado a varias personas que iban a asistir a su concierto, ¿sentirías la necesidad de disculparte? Ves, no eres más responsable por las acciones de un demente cobarde que cometió un acto de maldad junto a ti que de un desastre natural o los actos de algún imbécil cerca de tu hotel. Tu mensaje estaba mal planteado en ese sentido.

2) En tu trabajo tienes un montón de expertos orquestando una estrategia sobre lo que tienes que hacer a continuación (yo solía ser uno de esos expertos cuando era representante). Diles a todos que se larguen, dales un mes libre y diles que si te llaman durante los próximos 30 días están despedidos. Estos ‘expertos’ no tienen ni puñetera idea de lo que estás procesando ahora mismo. Pasa tiempo con tu Dios, tu familia y tus amigos, que sabrán darte el espacio y el apoyo que necesitas. ¡Qué demonios, ve y lame todos los malditos donuts que quieras, te lo mereces!

3) Cuando estés lista, y solo cuando estés lista, en nombre de todos los padres que aman tu… bueno… de todas las hijas que aman tu música, vuelve a cantar. La música es el lenguaje internacional de la paz. Cada vez que abres la boca y compartes esa increíble voz que es un regalo de Dios con el mundo, haces que esta basura de planeta sea un poco menos basura.

Así que, ahí lo tienes cielo, un consejo que no has pedido de un tipo gordo de Georgia que ama a sus hijas y aprecia que haya gente como tú en el mundo. Cuida de ti primero, tus fans no van a irse a ninguna parte.

Sinceramente, el papá de Morgan, Alison y Kendall”.

Fuente: Playground