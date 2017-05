La gama baja de Motorola está completa: Conoce los Moto C y Moto C Plus

Sin mucha fanfarria, Lenovo presentó sus teléfonos más asequibles que comienzan en unos US$100. Se venderán en América Latina, Europa y Asia.



Motorola



Los nuevos teléfonos Moto C y Moto C Plus son oficiales, y con ellos Lenovo y Motorola desvelan sus celulares más asequibles para este año.

Estos teléfonos llegarán este año a América Latina, Europa y Asia, pues son celulares pensados para países donde aún son muy comunes las redes 3G. Sus precios comienzan en unos US$100 y suben hasta US$130 en el modelo Moto C Plus.

Los dos teléfonos Moto C cuentan con lo más esencial: conectividad 3G (sólo el modelo C) con 1GB en RAM y 8GB de almacenamiento interno; una segunda versión tiene el mismo interior pero con conectividad 4G. El Moto C Plus tiene 1GB en RAM y 16GB de almacenamiento con conectividad 4G.

Las diferencias entre el Moto C y Moto C Plus son pocas pero sustanciales. El Moto C tiene una pantalla de 5 pulgadas con una resolución de 854×480, mientras que el Moto C tiene pantalla del mismo tamaño pero HD (1,280×720).

La batería es otra área que varía entre ambos teléfonos. El Moto C tiene una de apenas 2,350mAh, mientras que el Moto C Plus tiene una gigantesca batería (para su gama) de 4,000mAh, y Motorola dice que esto es suficiente para 30 horas de vida con una sola carga.

Las dos versiones (tres, contando el Moto C con 4G), tienen espacio para tarjeta microSD de hasta 32GB. Motorola dijo que habrá una versión de 2GB del Moto C Plus que llegará a algunas regiones específicas en Asia y Europa.

Fuente: cnet.com