La mujer e hijas de Guardiola salen ilesas del atentado de Manchester

La familia del DT de Manchester City estaba presente en el recital que terminó en tragedia, pero no sufrieron ningún tipo de heridas por la explosión.

La mujer de Pep Guardiola, Cristina Serra, y las hijas de ambos, Valentina y María, han salido ilesas del atentado terrorista que anoche se produjo en el pabellón Manchester Arena de la ciudad inglesa.

Según han publicado diversos medios, la familia del técnico del Manchester City se encuentra en perfecto estado tras haber asistido al concierto de la estadounidense Ariana Grande.

Guardiola se ha mostrado consternado en su cuenta asociada en Twitter, donde ha publicado un mensaje enviando sus condolencias a “las familias y amigos de las víctimas”.

Shocked. Can’t believe what happened last night. My deepest condolences to the families and friends of the victims.#Ilovemanchester

— PepTeam (@PepTeam) 23 de mayo de 2017