La Paz. Acusan al MAS de armar bloqueos contra alcalde Luís Revilla

Acusan al MAS de armar bloqueos contra Revilla

Bloqueos de calles de las juntas vecinales en el centro de la ciudad de La Paz. | MARKA REGISTRADA

La Paz | Los Tiempos

Nuevamente ayer la ciudad de La Paz se vio perjudicada por una serie de bloqueos. Esta vez fue protagonizada por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) afín al partido de Gobierno, que rechaza la Ley de Fiscalización Técnica Territorial, que regula las construcciones.

Concejales y dirigentes de Sol.bo ven la mano del Movimiento Al Socialismo (MAS) en este conflicto, al igual que en el paro de transporte de pasados días.

La Fejuve paralela de La Paz, liderada por Jesús Vera, instaló ayer al menos 20 puntos de bloqueo en la ciudad e imposibilitó las salidas de buses al interior del país desde la Terminal de Buses que fueron reanudadas en horas de la noche.

Los movilizados exigen a la Alcaldía la derogatoria de la Ley Municipal 233 de Fiscalización y Control Territorial.

Ante esta situación, el concejal de Soberanía y Libertad (Sol.bo) Fabián Siñani, dijo que el dirigente Vera movilizó a los vecinos con mentiras y que además responde a los altos mandos del MAS.

“Este señor repartió volantes donde indican que a las personas les van a quitar sus casas, les van a quintuplicar sus impuestos, las multas son de 5 mil a 10 mil bolivianos. Todo eso nos lleva pensar que es una movilización de tinte político”, afirmó.

Respecto a algunos de los móviles de los bloqueos suscitados para exigir la derogación de la Ley 233, el concejal aclaró que esta norma no pretende establecer el incremento del impuesto a bienes inmuebles ni busca evitar la conexión a servicios básicos, y que, por el contrario, “se busca luchar contra los loteadores”.

El asambleísta departamental de Sol.bo, Edwin Herrera, a tiempo de ratificar los móviles políticos de la movilización dijo que no es la primera vez que se ve la injerencia del Gobierno central en las movilizaciones que realizan algunos sectores, entre ellos el transporte público.

Los dirigentes Ismael Fernández y Jesús Vera, de Fejuve, realizan movilizaciones para perjudicar al alcalde Luir Revilla, y tiene reuniones con altos mandos del MAS y ahora deben estar apuntando a algún cargo para las próximas generales”, dijo.

CONFUSIÓN DE NORMAS

Según la norma, se solicita a las empresas de servicios que pidan una autorización para que empiecen a zanjar las calles de la ciudad y es nuestra obligación, primero, garantizar que esa ejecución de obra sea adecuada y, segundo, dejen las calles tal cual se encontraba.

La Ley de Fiscalización no tiene absolutamente nada que ver con la Ley Municipal de Impuestos que establece cuáles son los impuestos que se pagan y cuáles son las características de estos.

La norma no es retroactiva y aún no cuenta con reglamento, por lo que la normativa aún no está en vigencia.

Según el concejal Fabián Siñani, en referencia a las denuncias de demoliciones de viviendas de las laderas, señaló que la disposición normativa no busca afectar la propiedad de los vecinos.

“Los vecinos deben estar tranquilos, deben estar absolutamente seguros de que no es objetivo de la Alcaldía afectar su propiedad, nuestro objetivo es orientar a los vecinos para que construyan conforme a las normas municipales, no es sacar dineros y menos demoler las viviendas populares de las laderas”, indicó.