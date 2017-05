Líder indígena recuerda a Evo que “Bolivia no es Venezuela”

Desde Lima, Perú.

Adolfo Chávez cuando estuvo en Bolivia. Foto/tomada de internet

El exlíder de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, fue visto en la ciudad de Lima donde concedió a una entrevista a radio Santa Cruz de la red Erbol, en la que envío un mensaje al presidente Evo Morales, de no equivocarse porque “Bolivia no es Venezuela” y que así como subió al poder, igual puede salir de una manera sorprendente.

“Bolivia en el ámbito de hacer respetar la democracia, siempre va a estar, que no se equivoque que Bolivia no es Venezuela, no es Ecuador. Bolivia tiene sus propias características. Así como subió don Evo Morales, puede salir de una forma muy sorprendente por todos los ciudadanos de Bolivia”, declaró.

Chávez se autoexilió en Quito en diciembre de 2015 cuando retornaba a Bolivia desde Madrid y se enteró que la Fiscalía de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión por un caso de corrupción con dineros del exFondo Indígena y para eludir la detención preventiva en la cárcel, decidió quedarse en Ecuador.

El líder indígena asistió en horas precedentes al Foro Social Panamazónico en Tarapoto, Perú, donde dijo no creer en la justicia boliviana y que aún se considera dirigente de la Cidob. Días antes asistió a un taller sobre la tierra en Brasil en representación de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) con sede en Quito que lo acogió en el autoexilio.

Dijo que sigue esperando que la justicia le tome declaraciones pero en su idioma nativo, el Tacana. Ya en una anterior oportunidad no pudo declarar en Santa Cruz porque pidió que los fiscales le hablen en su idioma en apego a las leyes que favorecen a los indígenas bolivianos. No se presentó a la citación y la fiscalía ordenó su detención vigente hasta la fecha.

“Los fiscales que están atendiendo mi caso, deben manejar el idioma Tacana porque así lo señala la Constitución, no porque lo diga yo. Ése fue un logro para todo el país de Bolivia. Todos los pueblos indígenas deberían ser juzgados en sus idiomas nativos. Eso no están valorando”, manifestó.

Recomendó al gobierno no jugar, no hacer uso ni abuso con la justicia porque “el pueblo boliviano más temprano que tarde se lo va a cobrar”. Chávez vive lejos de su familia y realiza trabajos a favor de los indígenas de la amazonia.

Antes de salir del país, Chávez fue uno de los líderes de la VIII marcha indígena que en octubre de 2012 hizo retroceder al gobierno en su intento de construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio Moxos, pasando por medio del territorio indígena del Tipnis. Desde entonces se ganó la adversidad gubernamental, pero que Chávez prefiere llamar “persecución política”.

Erbol / Bolivia