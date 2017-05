¡Llegó el verano! Disfrútalo al máximo con estos 8 inventos tecnológicos

1 de 8

(CNNMoney) – Es momento de apagar tu teléfono móvil, ponerte algo de bloqueador solar y salir a disfrutar de asados, caminatas y días de playa. Pero no te preocupes, no tienes que renunciar a toda la tecnología para descansar y relajarte. Estos son algunos inventos tecnológicos para aprovechar al máximo los días perezosos de verano.

Toma margaritas donde quieras

Algunas hieleras simplemente evitan que tus cervezas se calienten. Pero la Coolest Cooler tiene aspiraciones mucho más altas. Este accesorio de 400 dólares tiene un parlante con conexión vía Bluetooth, un cargador USB para teléfonos móviles, una tabla de cortar y un mezclador incorporado. Alimentada por una batería recargable de 20 voltios, la Coolest Cooler te hará muy popular en cualquier playa o campamento, especialmente si traes suficiente hielo para los margaritas.

Ponle ritmo a las olas

Después de que te hayas empapado de los sonidos tranquilos de los pájaros que trinan, de las ondas chocándose o de la brisa caliente crujiendo las hojas de los árboles, ponle volumen a algunas canciones. El Wonderboom, de 100 dólares, es un parlante compacto de la empresa Ultimate Ears lo suficientemente fuerte para resistir el agua e incluso un golpe contra el suelo.

Y si quieres un altavoz que puedas controlar incluso cuando tengas tus manos completamente cubiertos en salsa BBQ, el Megaboom de la misma compañía funciona con comandos de voz, a través de los asistentes de Apple y de Google.

Imprime tus recuerdos al instante

Las cámaras Polaroid murieron cuando la fotografía digital se convirtió en algo asequible. Pero todavía hay una sensación de satisfacción cuando ves tus imágenes en el papel. La pequeña Prynt Pocket puede imprimir instantáneamente las tomas que hagas desde un iPhone. El accesorio de 150 dólares además cuenta con una aplicación de edición digital de imágenes, opciones para compartirlas y los productos finales se duplican como fotos adhesivas.

Usa un dron para tomar selfies atrevidas

Si la estás pasando bien, sabes que realmente no cuenta hasta que despiertes celos y envidia en tus seguidores de Instagram. Este dron está construido para selfies increíbles. El Dobby de 350 dólares, creado por la empresa Zero Tech, se dobla lo suficiente para caber en tu bolsillo trasero y despega desde la palma de tu mano. Tiene una cámara de 13 megapixeles que puede capturar desde arriba fotos y videos del sitio donde estás acampando, de tu casa en el lago, de tu hamaca o de tu grupo de amigos.

No te preocupes por ser un piloto primerizo. El Dobby tiene una configuración predeterminada para que pueda seguirte, identificar rostros, rotar alrededor tuyo y retirarse para un efecto dramático

Monitorea todo tus movimientos

El verano también implica un aumento en la actividad física, se trate de bailar en un concierto al aire libre o caminar a lo largo de la costa. Cuenta todos tus movimientos con un accesorio portátil como el Alta HR de la empresa Fitbit. La pulsera de 150 dólares sigue tus pasos, distancias, calorías, sueño e incluso tu ritmo cardíaco. También es útil si quieres dejar de pasar tanto tiempo mirando a tu teléfono móvil, pues el Alta te avisa si te llegan mensajes de texto o llamadas y te recuerda las citas que tengas programadas.

Deja que un robot se encargue de tu jardín

Algunas personas usan los largos fines de semana del verano para terminar tareas pendientes de la casa, como cortar el césped. Esa es una picón de vida respetable, pero si tienes un par de miles de dólares extra podría haber otra manera de hacerlo. El Automower, de la empresa Husqvarna, es como un Roomba para tu pasto. El cortador de césped robótico puede moverse alrededor de los obstáculos y de altas colinas. Incluso, puedes configurar las fronteras para evitar que deambule por ahí. Naturalmente, lo puedes controlar desde una aplicación en teléfono móvil: preferiblemente desde una piscina.

Vigila tu casa

Ya sea que tomes un día de picnic o unas vacaciones lejos de casa, no quieres preocuparte por cuidar tu hogar de los ladrones. Hay suficientes cámaras de seguridad, conectadas a WiFi, que te permiten vigilar tu casa desde un teléfono móvil, pero la Blink Indoors, de 99 dólares, es una de las opciones más baratas.

Cuenta con detección de movimiento y alertas de empuje, por lo que sabrás de inmediato si alguien está al acecho. Su micrófono es un solo sentido, por lo que podrás escuchar todo lo que está sucediendo en su casa, pero no gritarle a un perro que se baje de tu sofá (una característica popular en los propietarios de la cámara Nest).

Desacelera el ritmo y lee un libro

El verano es para leer libros y no correos electrónicos. Si tu espalda no puede llevar todos los libros que has ido acumulando, la tecnología puede ayudar. Claro, puedes leer en tu teléfono inteligente o en una tableta, pero las redes sociales son una distracción de nunca acabar que probablemente te impidan pasar a la siguiente página.

Un lector electrónico es la manera ideal de devorar un libro apasionante. El Kindle Paperwhite de Amazon, que cuesta 120 dólares, sigue siendo el estándar de oro para los demás dispositivos similares y su batería puede durar días enteros.

Fuente: cnn.com