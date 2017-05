Llueven críticas al presidente Evo, tras sus aseveraciones sobre libertad de prensa

Morales garantiza libertad de prensa y le llueven las críticas

Fueron más los internautas que cuestionaron el tuit del Jefe de Estado al respecto, en relación con quienes respaldaron el mensaje que difundió vía Twitter.

“Día Mundial de la Libertad de Prensa, Bolivia celebra y garantiza el ejercicio pleno de este derecho, pilar fundamental de nuestra democracia”, tuiteó ayer el presidente Evo Morales. No obstante, el mensaje generó críticas de varios periodistas y también de internautas.

“Por el hecho que nosotros opinemos de libertad de prensa, los gobiernos piensan que la tenemos (…). Y aquí hay libertad de prensa o no la hay; y me temo que en esa cuestión dicotómica no existe la libertad de prensa como teníamos los bolivianos”, dijo el periodista Mario Espinoza a Página Siete.

Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta fecha fue instituida en 1993 por la Organización de las Naciones Unidas, con el propósito de evaluar la libertad de prensa en el mundo y rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el ejercicio de su profesión.

Al respecto, el comunicador Alfonso Gumucio manifestó que “el Gobierno boliviano no puede celebrar esta fecha porque hostiga a los medios independientes y acosa a los periodistas para hostigarlos”.

Carlos Valverde también se refirió al mensaje de Morales. A través de Twitter manifestó: “¡Pero hombre! ¿Y su ataque por todos los medios? ¿Y su invento del Cártel de la mentira que rebotó contra ustedes (Página Siete) y despachó a Quintana a Cuba?”.

Los mensajes de internautas que cuestionaron el tuit del Jefe de Estado fueron mayoritarios en relación con los que respaldaron el texto del Primer Mandatario.

“Sr. Presidente, será que usted festeja la libertad de expresión en Bolivia porque hay varios periodistas fuera del país y aquí amordazados”, escribió un usuario en Twitter. “¿Por eso a los medios que destapan tu corrupción les llamas Cártel de la mentira? Evo tú odias la libertad de prensa”, comentó otro ciudadano.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz publicaron un manifiesto en el que expresan que el trabajo periodístico “nunca fue fácil, ni en dictadura, ni en democracia”, y que “en este día los periodistas bolivianos reiteramos nuestro compromiso de la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho de ser verazmente informado”.

Morales también tuiteó ayer: “En democracia se garantiza la libertad de expresión; en dictadura pinochetista se censura, priva e ‘intimida’”.

En EEUU analizan la libertad de prensa en Bolivia

El exdirector de Página Siete Raúl Peñaranda participó en Washington DC -junto a periodistas de otros países- en un evento por el Día Internacional de la Libertad de Prensa. En su exposición, el comunicador puso hincapié en las limitaciones a la libertad de prensa que se registran en Bolivia y en otros países de la región.

Página Siete / Lorena Rojas Paz / La Paz