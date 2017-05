Los 23 biopics que enfurecieron a sus protagonistas

Madonna no es la primera ni será la última celebrity en indignarse cuando alguien decide preparar una película basada en su vida.

Madonna no es la primera ni será la última celebrity en indignarse cuando alguien decide preparar una película basada en su vida. Recopilamos casos de actores, músicos, diseñadores, escritores, artistas e incluso familias reales que entraron en cólera contra sus biopics.

‘Queridísima mamá’

Joan Crawford, tan de moda de nuevo gracias a la serie ‘Feud’, fue interpretada por Faye Dunaway en esta película de 1981 basada en las memorias de Christina Crawford, la hija adoptada de la actriz y con la que tuvo una relación muy complicada. Christina contaba que su madre, a la que llamaba “sádico monstruo del control” le hizo vivir un infierno. Joan Crawford no pudo defenderse porque había fallecido 4 años antes de la película, pero sus amigos y sus otras hijas, las gemelas Cathy y Cindy, trataron de desmentir mucho de lo que se contaba en esta película que acabó convirtiéndose en una comedia involuntaria.

‘The Doors’

La película de 1991 dirigida por Oliver Stone se centraba en el grupo The Doors y la figura de Jim Morrison, retratándole como un icono obsesionado a diario con las drogas, el alcohol y la muerte. A su familia, amigos y compañeros de The Doors no les gustó nada. Ray Manzarek, teclista y cofundador de la banda, declaró que el director “debería avergonzarse” y que la película era “demasiado sensacionalista”: “el tipo que conocía no estaba en la pantalla. Ese no era mi amigo. No sé quién era”.

‘Patch Adams’

Todos recordamos a Robin Williams interpretando al médico de la risoterapia Patch Adams. Pero el auténtico médico, Hunter Doherty, criticó duramente la película y se quejó de que le retrataron como a un tonto, olvidando su labor solidaria. En una entrevista con La Repubblica dijo sobre Robin: “ganó 21 millones de dólares en 4 meses haciéndose pasar por mí, en una versión muy simplista, y ni siquiera donó 10 dólares a mi hospital. Patch Adams, la persona, lo hubiera hecho. Si yo tuviera el dinero de Robin hubiera donado todo el dinero a un hospital gratuito en un país en el que 80 millones de personas no pueden recibir atención médica”.

‘La red social’

La película que contaba cómo se creó Facebook no gustó al creador de la red social, Mark Zuckerberg. Cuando le preguntaron sobre las diferencias entre el personaje de la película y su persona, Mark respondió con sarcasmo que en lo que acertaron fue en que “cada prenda que tenían en esa película es una prenda que yo tengo”. Continuó criticando así el proyecto: “toda la trama de la película es que estoy con esta chica – que no existe en la vida real – y que me deja. Y básicamente, la trama es que la razón para crear Facebook y construir algo es que yo quería conseguir chicas o entrar en determinados clubs”.

‘Tita Cervera, la baronesa’

En pleno furor por los biopics para televisión en España llegó en 2011 la historia de la baronesa Thyssen. Tita Cervera emprendió acciones legales contra Telecinco y quiso dejar claro con una exclusiva para ¡Hola! que “cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Me duele lo que se ha dicho sobre mí y sobre mi familia. Quiero dejar clara mi verdad. Las inexactitudes que han dicho acerca de mi madre me han llegado al alma. Me han puesto como una trepa con mi madre detrás, alentándome”.

‘Magic beyond words: The J.K. Rowling story’

El biopic no autorizado sobre la vida de la escritora de ‘Harry Potter’ se estrenó en Lifetime, canal experto en estos menesteres, en 2011. En 2015 la autora se pronunció en Twitter sobre esta película al responder a varios fans: “no la he visto, así que no puedo decirte lo exacta que es. La idea de verla me hace retorcerme como un pretzel. Yo estaba allí cuando mi vida pasó. ¿Por qué iba a ver la idea vaga de otra persona sobre lo que pasó?”.

‘La dama de hierro’

La familia de Margaret Thatcher rechazó la invitación al preestreno del biopic que dio a Meryl Streep su tercer Óscar. Numerosos políticos, amigos y enemigos, arremetieron duramente contra la película acusándola de propaganda por centrarse demasiado en los problemas de salud de Thatcher. “Voyeurismo de tercera clase” o “aprovechamiento indecente” fueron algunas de sus definiciones.

‘Mi gitana’

Isabel Pantoja tomó medidas legales contra este biopic que mostraba los aspectos más polémicos de su vida y de sus relaciones, alegando derecho al honor y a la intimidad. La tonadillera ganó la demanda y la justicia prohibió su reemisión en televisión.

‘House of Versace’

El controvertido biopic sobre la vida de Donatella Versace tras el asesinato de su hermano Gianni provocó que la diseñadora emitiera un comunicado afirmando que era pura ficción: “Versace ni ha autorizado ni ha tenido ninguna implicación en el telefilm sobre la señora Versace. Dado que Versace no autorizó el libro en el que está basada, la película debería considerarse sencillamente un trabajo de ficción”.

‘Aaliyah: The princess of R&B’

Incluso antes de su estreno, la familia de la tristemente fallecida Aaliyah mostró su desaprobación sobre este biopic y se negó a ceder a Lifetime los derechos de sus canciones, vídeos y fotos. En medio de todo un huracán de críticas la actriz que iba a interpretar a Aaliyan, Zendaya Coleman, acabó rechazando el papel. Terminó siendo un éxito de audiencia.

‘Cantinflas’

¿Cómo iba un actor extranjero a interpretar al icono mexicano Mario Moreno? Es la pregunta que todo un país se hacía. El español Óscar Jaenada se enfrentó a este reto, pese a que el polémico hijo de Cantinflas dijo que hubiera preferido a un mexicano para el papel.

‘The Brittany Murphy story’

El padre de la actriz, Angelo Bertolotti, fue contundente a la hora de hablar del biopic que hicieron sobre su hija después de su muerte: “Estoy asqueado e indignado de que Lifetime haya decidido producir esta basura de proyecto, profanando la memoria de mi bella y talentosa hija, Brittany Murphy. Francamente, estoy sorprendido con que hayan tenido el valor de llamarla “una historia real” sin llevar a cabo ninguna investigación ni consultar con ningún miembro de la familia. ‘The Brittany Murphy story’ es una ofensa a todo lo que mi hija era en la vida real. Es horrible, no autorizado y completamente falso”.

‘Grace of Monaco’

El biopic de Grace Kelly enfadó mucho a los miembros de la familia real monegasca. Hasta pidieron a los fotógrafos que no sacaran fotos de Nicole Kidman y demás actores de la película a su paso por la alfombra roja durante su estreno en el festival de Cannes. Alberto, Carolina y Estefanía de Mónaco firmaron un comunicado en el que se quejaban de que no se hubieran tenido en cuenta sus peticiones de cambios tras leer el guion. Decían que “esta película no puede bajo ninguna circunstancia ser clasificada como una biografía (…) Esta producción, una página de la historia del Principado, se basa en referencias históricas erróneas y dudosas”.

‘The unauthorized Saved by the bell story’

En Lifetime apostaron por contar las “historias no autorizadas” detrás de las cámaras de series que marcaron la infancia de toda una generación. ‘Salvados por la campana’ fue una de las primeras y contó con Dustin Diamond, el actor que interpretaba a Screech, como productor ejecutivo. Sus excompañeros Mario López (A.C. Slater) y Elizabeth Berkley (Jessie) dijeron en televisión que no les interesaba la película: “nosotros sabemos las vidas que hemos vivido, la inocencia y la alegría que compartimos. Esto ni siquiera es real”.

‘El último tour’

La familia y allegados del escritor David Foster Wallace mostraron su más absoluto rechazo a esta película centrada en la entrevista de 5 días entre el reportero David Lipsky y el novelista: “queremos dejar claro que no tenemos ninguna conexión ni apoyamos ‘El último tour’. Esta película se basa vagamente en las transcripciones de una entrevista que David consintió hace 18 años para un artículo de la revista sobre la publicación de su novela ‘La broma infinita’. Este artículo nunca fue publicado y David nunca hubiera estado de acuerdo con que esas transcripciones pudieran ser reutilizadas como base de una película”.

‘Saint Laurent’

Pierre Bergé, compañero sentimental y socio de Yves Saint Laurent durante medio siglo, apoyó el biopic del diseñador titulado ‘Yves Saint Laurent’, prestando outfits de sus archivos y permitiendo a su director grabar en la sede de la compañía. Pero el otro biopic, ‘Saint Laurent’, exploraba la inclinación de su protagonista por el sexo casual y las drogas, lo cual enfureció a Bergé. En un intento por destruir el proyecto envió cartas legales a los responsables de la financiación y distribución de la película, y prohibió que utilizaran cualquier prenda de YSL. Tuvieron que recrearlas todas de cero.

‘Whitney’

El biopic de Whitney Houston dirigido por Angela Basset hizo que Pat Houston, antigua manager y cuñada de Whitney, publicara un largo comunicado cargado de indignación en la web oficial de la cantante: “si quieres ver esta película, ve a verla sabiendo que Lifetime es famosa por hacer biopics pésimos de celebrities muertas, así que prepárate para lo peor”.

‘Steve Jobs’

Laurene Powell Jobs, viuda de Steve Jobs, intentó por todos los medios detener la producción de este biopic que mostraba al fundador de Apple como una persona cruel e inhumana. Bill Campbell, amigo de Steve Jobs, lamentaba que “toda una generación va a pensar en él de un modo diferente si ven una película que lo representa de manera negativa”. Tim Cook, actual CEO de Apple, dijo: “creo que un montón de gente está intentando ser oportunista y odio esto”.

‘Foxcatcher’

El verdadero Mark Schultz (interpretado en la película por Channing Tatum) entró en cólera al ver ‘Foxcatcher’ e hizo numerosas publicaciones en las redes sociales arremetiendo contra la representación que hacían sobre su hermano fallecido y él, denominándola como un montón de “mentiras enfermizas e insultantes”. El luchador se indignó especialmente con una escena que daba entender que hubo una relación sexual entre John du Pont y él.

‘Big eyes’

También hubo polémica familiar con la historia de Walter Keane, el plagiador que reclamó la autoría de las pinturas de niños con ojos grandes realizadas por su mujer, Margaret Keane. Días antes del estreno de la película, su hija Susan Keane lanzó la web para proteger a su padre, criticar que los creadores de ‘Big eyes’ la habían ignorado y promocionar un documental que contaba su verdad sobre este caso.

‘Nina’

Probablemente pocas actrices han sido tan criticadas como lo fue Zoe Saldana cuando se anunció que interpretaría a Nina Simone en su biopic. Los fans y la familia de la cantante quedaron indignadísimos al comprobar que habían oscurecido la piel de Zoe para el papel, que no guarda mucho parecido físico con Nina. La cuenta oficial de Twitter que representa el legado de la cantante atacó el proyecto varias veces, llegando a pedirle a Zoe Saldana “saca el nombre de Nina de tu boca por el resto de tu vida”.

Lisa Simone Kelly, hija de Nina Simone, reveló que la familia no estaba enfadada con Zoe pero no pensaba que fuera la elección correcta: “hay muchas actrices de color excelentes que podrían representar mejor a mi madre y podrían llevarla a la pantalla con el guion adecuado, el equipo adecuado y la sensación de querer traer la verdad sobre el viaje de mi madre al público”.

‘Birth of the dragon’

Los fans de Bruce Lee lucharon una cruenta batalla contra el biopic de la estrella del kung fu, ya que la película daba más protagonismo a un hombre blanco que al propio Lee, que quedaba representado como “un perdedor inseguro y celoso”. Su hija Shannon Lee anunció en respuesta que se iba a hacer otra película sobre su padre: “ha habido proyectos involucrando a mi padre, pero les ha faltado entender por completo sus filosofías y su arte. No han capturado la esencia de sus creencias en las artes marciales. La única manera de conseguir que el público entienda la profundidad y singularidad de mi padre es generar nuestro propio material”.

‘Britney ever after’

La espantosa representación de la vida de Britney Spears sembró la polémica entre sus fans en febrero de 2017, que señalaron decenas de errores en la película y despellejaron a un casting terrible. El representante de la princesa del pop había dicho meses antes: “Britney Spears no contribuirá de ninguna manera al biopic de Lifetime, que no cuenta con su bendición”.

