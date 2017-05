Lugares donde puedes contraer una ETS sin tener relaciones sexuales

Virus. (iStock)

Lo importante en este asunto es la concienciación. La aparición de nuevos anticonceptivos han desplazado el uso del preservativo y esto ha hecho que aumente el contagio de este tipo de enfermedades. Aunque la prevención ha ido evolucionando a un ritmo vertiginoso, lo más importante es aprender a usar estos nuevos métodos sin excluir el uso del condón.

Que no notes los síntomas no quiere decir que no estés contagiado. Hazte un chequeo: son gratuitos y confidenciales

Aunque algunas sí manifiestan síntomas como dolor al orinar o secreción, hay muchas ETS que son asintomáticas: “Muchas personas no notan signos de infección, por lo que no siempre sabrán que están infectados”, comenta Pixie McKenna, doctora especializada del Servicio Nacional de Salud de Londres. Si estás preocupado por si has cogido una, visita a tu médico de cabecera o clínica de salud lo antes posible. Puedes hacerte chequeos y pruebas que son gratuitos y confidenciales. La mayoría tiene cura y las que no, tratamientos muy efectivos que la hace indetectable e intransmitible (como una enfermedad crónica cualquiera).

En la mayoría de los casos este tipo de enfermedades se contagian por tener una vida sexual activa, existen ideas equivocadas de cómo pueden cogerse. Seguramente muchos en algún momento de su juventud dijeron que podría pillar una en el asiento de un inodoro, algo bastante improbable. Sin embargo, sí existen algunos sitios extraños, donde (en teoría) podrías contagiarte con alguna ETS:

Cacao labial

El VPH (Virus del Papiloma Humano) es una de las infecciones más comunes. Existen dos tipos: oral y genital. Ambos pueden propagarse a través del contacto directo. La mayor parte de las infecciones genitales por VPH son inofensivas y desaparecen solas. Sin embargo, algunos tipos de VPH pueden provocar verrugas genitales o ciertos tipos de cáncer. Si alguien tiene un herpes en los labios y utiliza vaselina o cacao para hidratarlos cerca de la zona infectada, o lo utilizas demasiado pronto después de realizar sexo oral, puede extenderse.

La mayoría de las ETS tienen cura y las que no, tratamientos muy efectivos que las hacen indetectables e intransmitibles

El lado bueno de esto es que este tipo de enfermedades no viven durante mucho tiempo en los objetos inanimados, pero la clave está en no compartir este producto con ningún amigo o familiar. Y si eres mujer, nada de probarte pintalabios en las tiendas, no sabes quién lo ha utilizado antes que tú.

No compartas el cacao. (iStock)

Suele desaparecer espontáneamente y la mayoría de las personas ni siquiera saben que alguna vez lo tuvieron. Recuerda que la mayoría de las personas que tienen relaciones sexuales se contagian el VPH en algún momento de sus vidas. No te sientas avergonzado ni tengas miedo.

Barbas

Ya que según un estudio publicado en el ‘Journal of Evolutionary Biology’ determinó que los hombres con vello facial eran los preferidos de mujeres y hombres para tener relaciones a largo plazo, debes tener mucho cuidado. Desde hace unos años la barba es tendencia y si quien la lleva no tiene un aseo adecuado, puede ser caldo de cultivo para los gérmenes, causando infecciones fúngicas (hongos) o herpes (anteriormente mencionado). Además si es muy frondosa puede esconder algun problema de la piel que no esté relacionado con la propia barba. Lo mejor de todo es mantenerla bien aseada para no llevarse sustos innecesarios.

Limpiarse bien la barba es muy importante. (iStock)

Depilación genital

El vello púbico es una barrera natural para que no haya contaminaciones en estas áreas tan delicadas de nuestro cuerpo. Con mantener limpia la zona y recortar el pelo es más que suficiente. Los riesgos de la depilación son muchos. De acuerdo con la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), la depilación púbica favorece el contagio de ETS como los condilomas genitales, herpes, hongos, infecciones bacterianas estafilocócicas o estreptocócicas o sífilis.

Camas de rayos uva

Es invierno pero te niegas a tener un blanco nuclear y decides comprarte un bono para darte unos rayos y estar moreno todo el año. Quizá a partir de ahora te lo pienses un par de veces y prefieras que llegue el verano y cambiar tu color de piel cuando debe ser. Lo creas o no, la luz ultravioleta no mata las bacterias, de hecho la sobreexposición la puede hacer más resistente. Bacterias como la del estafilococo pueden causar infecciones en la piel; bacterias fecales, herpes, VPH son capaces de soportar el calor mientras te das unos rayos. Si la cabina no está bien desinfectada y alguien lo tenía, se ha bronceado y ha dejado restos, tienes muchas posibilidades de cogerlo.

La higiene de la cama solar es primordial. (iStock)

Cabinas de tatuaje

Cada vez es más raro contraer una ETS en estos sitios. Se supone que debe estar todo desinfectado correctamente y no deberías tener ningún problema a la hora de hacerte un ‘tattoo’ o un ‘piercing’. Quizá hace unos años era más peligroso contagiarse en estos lugares de hepatitis o VIH pero estas tiendas tienen unos protocolos muy estrictos de limpieza y hay una probabilidad escasa, por no decir nula, de que te ocurra. Aun así pregunta al personal acerca de sus políticas de seguridad e higiene.

