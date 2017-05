Luis Miguel pagó una fianza millonaria y ya fue liberado

El cantante pagó un millón de dólares y consiguió su libertad luego de entregarse ante la Justicia por una denuncia de su ex representante.

Su ex manager le reclama un incumplimiento de contrato durante 2013 y 2015. (AP)

La detención de Luis Miguel en Los Ángeles duró lo que un suspiro. Ocurre que, una hora después de haberse entregado, el cantante pagó una fianza millonaria y consiguió su libertad. Según precisó CNN, la jueza Virginia A. Phillips informó que el artista pagó un millón de dólares y ya no está detenido. Además, reveló que deberá presentarse otra vez ante la Justicia el 11 de mayo.

Phillips había emitido una orden de arresto por “desacato” luego de que el cantante se negara (más de una vez) a presentarse ante los tribunales estadounidenses por el caso que lo enfrenta a su ex representante William Brockhaus, quien le reclama más de 1 millón de dólares por incumplimiento de contrato entre 2013 y 2015.

Mirá también

Luis Miguel fue detenido en Los Ángeles

En los últimas días, se lo había visto l músico en Los Ángeles. En medio del escándalo, fanáticos del mexicano se tomaron fotos con él en los alrededores del hotel Beverly Wilshire. Por otra parte, según los documentos judiciales del caso, el 24 de marzo el tribunal advirtió al cantante que si no se presentaba en la audiencia en la ciudad californiana, se daría luz verde a las fuerzas de seguridad para que puedan proceder a su detención.

El cantante no vive un buen momento. Sin lograr el éxito de años anteriores, trascendió que puso a la venta su yate de 3 millones de dólares (lo compró en 2007) porque su situación económica ya no era la misma que en su momento de gloria. Además, el sobrepeso y un supuesto exceso con el alcohol y otras sustancias, no habrían colaborado en su presente.

Fuente: clarin.com