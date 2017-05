Madre de un detenido: “No es ningún ladrón mi hijo”

La Defensoría del Pueblo dio a conocer el primero de los nueve cortos en los que se cuentan historias de vida de los bolivianos que guardan detención en Iquique (Chile).

Archivo Freddy Barragán / Página Siete. Los familiares de los 9 detenidos, cuando realizaron una misa en la iglesia de San Agustín.

Lorena Rojas Paz / La Paz

La Defensoría del Pueblo lanzó ayer el primer video del testimonio de uno de los familiares de los nueve detenidos en Chile. Este proyecto surgió como una campaña de sensibilización, con el fin de borrar el estigma de “criminales”, que desde el país vecino se les atribuyó a los connacionales.

La grabación comienza con una voz en off, que relata brevemente lo que sucedió ese día: “El pasado 19 de marzo de 2017, nueve funcionarios bolivianos fueron detenidos por carabineros en la frontera con Chile mientras realizaban operativos oficiales de lucha contra el contrabando”.

El primer audiovisual publicado es de la señora Aurora Laurel Flores, madre de David Quenallata, uno de los detenidos. En el audiovisual relata quién es David.

Según Aurora, su heredero es un joven que desde sus inicios, en el kínder, fue el primero en su clase. “Yo en mi juventud he trabajado mucho por hacer estudiar a mis hijos. Los cuatro son profesionales”, dice la madre con la voz entrecortada.

“No es malo, como me lo dicen. ‘Ladrones’, eso bien harto me duele. No es ningún ladrón mi hijo”, afirma con tristeza.

El video, de dos minutos de duración, finaliza con la pregunta: ¿Qué quisiera decirles a las personas que la ven? “Que no nos dejen, hasta que salgan, que nos ayuden por favor, eso es lo que yo quiero”, responde Flores.

Se tiene previsto que estos cortos se difundan diariamente. A través de ellos se relatarán las versiones de los familiares sobre sus seres queridos, quienes están detenidos hace más de 50 días.

Según el audiovisual, el 19 de marzo, siete aduaneros y dos militares fueron detenidos por carabineros. La justicia de ese país dictó 120 días de detención preventiva en la cárcel de Alto Hospicio en Iquique. Se los acusa de robo, contrabando y tenencia de armas.

Bolivia intentó por varias vías lograr la libertad de estos jóvenes, hasta ahora sin fruto. Por ello, a través de esta campaña se intenta dar a conocer al mundo esta injusta detención. El 25 de mayo se realizará una audiencia, en la que se tratará la solicitud de liberación de la defensa boliviana.

La campaña

Evento La Defensoría del Pueblo lanzó una campaña de nueve pasos para los nueve detenidos en Chile, la que se la denominó #Liberenalos9.

Objetivo La acción tiene como finalidad dar a conocer a la población el hecho y lograr, además, una pronta liberación de los detenidos.

Desarrollo Las actividades previstas son: el “hashtagueo mundial”, el apoyo digital, la recepción de pronunciamientos y cartas de apoyo de organizaciones sociales, una velada musical y vigilia, la presentación de imágenes de las nueve vidas recluidas, la presencia en eventos deportivos, hasta la visita a los nueve detenidos en Chile.

