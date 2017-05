Maluma pierde la paciencia y abandona entrevista porque le preguntan por ‘4 babys’

Cantante no dudó en convencer a su colega para que no respondiera las preguntas formuladas por Tony Dandrades

El cantante colombiano Maluma tuvo un incómodo momento en una entrevista televisiva de la cadena Univisión cuando le preguntaron por su polémico tema ‘4 babys’.

“¿Cuándo tú grabaste el tema esperabas tanta controversia?”, le preguntó el periodista Tony Dandrades a Maluma, quien estaba acompañado de un colega.

“Es que yo creo que vinimos a hacer una entrevista sobre mi compañero aquí”, respondió el intérprete de ‘Felices los cuatro’, evidenciando su fastidio por la interrogante.

decidió retirarse de la escena de la entrevista y decirle fuera de luces a su colega que no respondiera las preguntas del comunicados Dandrades. Pero eso no fue todo, pues al terminar de decir esto, Maluma decidió retirarse de la escena de la entrevista y decirle fuera de luces a su colega que no respondiera las preguntas del comunicados Dandrades.

“Yo creo que no deberías responderle a la gente”, “Qué pena, amigo, (el periodista) entra en cosas que a mí no me interesan en este momento”, terminó el cantante.

Fuente: Diario Correo