‘Mamma Mia!’ tendrá secuela: aquí vamos otra vez con más humor, romance y canciones de ABBA

Casi diez años después de triunfar en taquilla con ‘Mamma Mia!’, Universal Pictures ha anunciado la puesta en marcha de una segunda parte de la comedia romántica musical construida a partir de populares canciones de ABBA. El rodaje está previsto para finales de este año y el estreno se ha fijado para el 20 de julio de 2018.

También hay ya un título: ‘Mamma Mia: Here We Go Again!’, en referencia a otro de los éxitos de la mítica banda sueca. La secuela incluirá temas de ABBA no usados en la primera entrega y se adelanta el regreso de varias estrellas del reparto original aunque sin especificar nombres (estarán aún negociando). Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Christine Baranski y Dominic Cooper protagonizaron el film de 2008.

Ol Parker ha sido contratado para escribir y dirigir ‘Mamma Mia 2’. Es el guionista de ‘El exótico Hotel Marigold’ (‘The Best Exotic Marigold Hotel’, 2011) y su continuación, mientras que como realizador tiene ‘Rosas rojas’ (‘Imagine Me & You’, 2005) y ‘Ahora y siempre’ (‘Now Is Good’, 2012). Al parecer, el proyecto podría ser básicamente una precuela y centrarse en contar la historia romántica de los personajes que interpretaron Streep, Brosnan, Firth y Skarsgard cuando eran jóvenes.

Entre los productores figuran dos miembros de AMMA, Benny Andersson y Bjorn Ulvaeus, así como Judy Craymer, creadora del show que dio origen a la primera ‘Mamma Mia!’. Cabe recordar que la película recaudó más de 600 millones de dólares en todo el mundo. Mucho han tardado en producir una segunda parte…