Marine Le Pen perdió, pero la ultraderecha celebra

Marine Le Pen debe sentir una profunda desazón. El contexto externo e interno no podía ser más propicio para ganar las las elecciones. La sucesión de ataques terroristas en los últimos dos años en Francia, el Brexit, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y la caída en desgracia de su principal rival, François Fillon, por el escándalo del trabajo ficticio de su esposa. Pero no le alcanzó. Ahora no se puede descartar que la derrota lleve incluso a un recambio de liderazgo en su partido, el Frente Nacional (FN).