Mauricio Macri: “Más allá de Odebrecht, era obvio que en Argentina había coimas”

La mirada del Presidente de Argentina sobre el escándalo de corrupción. Habló en Tokio de las repercusiones que pueda tener en el país la investigación por coimas en Brasil.

Mauricio Macri conversa con el emperador de Japón Akihito.

Mauricio Macri se deja caer en un sillón al aire libre, en la terraza del Palace Hotel de Tokio. Se afloja la corbata y dice: “Esto es lo que queda de mí después de la gira”. A menos de cinco metros, detrás de un ventanal que devuelve una vista serena pero imponente de la capital japonesa en este mediodía de sol, hace gestos Antonia. La nena viene corriendo. El Presidente la abraza, la besa varias veces y le pregunta qué pileta le gustó más, si la de Dubai, la de Beijing o la de Tokio. Antonia huye corriendo. El mozo le trae a Macri una cerveza tirada. Es raro verlo tomar una bebida con alcohol: hasta hace poco sólo consumía gaseosas, aunque ahora tampoco deja de hacerlo porque a la cerveza la corta con fanta.

El tema de conversación es el final del periplo por Asia. “El balance es muy superior al que esperábamos. No pensábamos tener semejante recibimiento en Dubai y tanto interés en crear comercio entre Dubai y Argentina. Quieren participar en el tema alimentos. Eso también está pasando en China. Todos nos reconocen como el país con más potencial en el crecimiento de producción de alimentos. Hay una vocación de estos países y también de Japón de mantener una relación estratégica y de integración con Argentina. Es increíble la oportunidad que nos está dando el mundo”.

Macri le pega un sorbo largo a la cerveza. No es el único cambio de hábitos. Al menos cuando viaja al exterior ha empezado a hacerse un tiempo para estar solo. El jueves le avisó temprano a sus custodios que almorzaría en un restaurante italiano sin Juliana Awada y sin ningún funcionario. Los encargados de su seguridad hicieron una requisa a fondo por el lugar. Macri llegó solo, pidió carpaccio y permaneció una hora y media sin conversar con nadie. “Me la pasé mirando a la gente. Y lo mejor fue que ninguno me miraba a mí. No me conocían y nadie se me acercaba”.

El jefe de Estado estuvo afuera de su despacho casi nueve días y en plena gira estalló el escándalo en Brasil, que lo obligó a conversaciones fuera de agenda. Charló varias veces por teléfono con Marcos Peña y mantuvo reuniones reservadas con la canciller Susana Malcorra. Ningún funcionario lo va a afirmar públicamente, pero en la cima de la Casa Rosada ya evalúan la hipótesis de que Michel Temer dejará pronto de ser presidente.

-¿Pudo hablar con Temer?

-No. Pasó muy poco tiempo. Horas.

-¿Y cómo cree que se resolverá el conflicto?

-Insisto: confío en las instituciones brasileñas. Funcionan y la Justicia en Brasil es verdaderamente independiente.

-Pero va a traer consecuencias económicas…

-No sé, no sé, eh. Brasil había empezado a crecer en el primer trimestre. Y lo que sucede está dentro del ámbito de las instituciones. No es como en Venezuela. En Brasil las instituciones funcionan.

Macri no se muestra sorprendido cuando se le comenta que desde hace un tiempo el círculo rojo alerta sobre la posibilidad de que el caso Odebrecht estalle también en la Argentina, donde, entre otros, está denunciado su primo Angelo Calcaterra. Asegura que no teme que el caso salpique a sus funcionarios ni siquiera a Gustavo Arribas, el jefe de la AFI que es investigado por el presunto recibo de coimas. “No, no, no. Ninguna posibilidad, ninguna posibilidad”.

-Mire Presidente que Odebrecht…

-Es que no hay dudas de que Odebrecht trabajó en la Argentina y no creo que haya cambiado el modus operandi, con lo cual si hizo obras y hubo contratos pudo haber pasado algo. Aparte, era la forma en la que trabajaba el kirchnerismo. No hace falta que venga Odebrecht para que sepamos que en la Argentina, más allá de este caso, había coimas, ¿no? Es como una obviedad.

-Insisto, ¿está tranquilo de que no salpicará al gobierno?

-No son obras con nosotros.

Más que Odebrecht, a Macri lo tiene más inquieto la inflación, un tema sobre el que puso el foco desde el inicio de la gestión. ¿Se llegará a la meta de no superar la barrera del 17 or ciento en 2017? La semana pasada, en una entrevista exclusiva con Clarín, Macri dijo que la responsabilidad primaria es del Banco Central y que confiaba en el optimismo de su presidente, Federico Sturzenegger. Ayer, en Tokio, fue menos categórico: “Digamos que pareciera que la inflación está tres meses atrasada sobre el nivel de reducción que queremos. Pero la tendencia es buena. La tendencia es buena. Vamos a estar en un dígito en 2019”.

clarín.com