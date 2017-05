May eleva al máximo la alerta antiterrorista ante el temor a otro atentado “inminente”

Reino Unido saca al Ejército a la calle para proteger posibles objetivos

La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado que Reino Unido eleva a “crítico”, es decir, al máximo, el nivel de alerta terrorista tras el atentado de Mánchester en el que 22 personas, entre ellas menores de edad, han muerto y 59 han resultado heridas. La medida, tomada tras la segunda reunión del día con el comité de crisis Cobra del Gobierno británico, supone que las autoridades del país se preparan para “un atentado inminente”. El Ejército se desplegará por las calles y sustituirá a la policía en la vigilancia de posibles objetivos de los terroristas y acudirá también a ciertos eventos como conciertos o encuentros deportivos para mantener la seguridad, según ha informado May.

El ataque fue perpetrado la pasada noche (22.35, hora local) al término del concierto de la artista estadounidense Ariana Grande, en el pabellón Manchester Arena. Según ha informado el jefe de la Policía de Mánchester, Ian Hopkins fue cometido por Salman Ramadan Abedi con un artefacto explosivo improvisado. Hopkins ha señalado que Abedi, de 22 años, habría muerto tras accionar la bomba. El Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) ha asumido el ataque, que se produce a 15 días de las elecciones generales. La policía ha confirmado la detención de un sospechoso de 23 años en Chorlton, en el sur de la ciudad, y que ha cursado otras dos órdenes de detención. Sus identidades no han sido facilitadas.

May ha insistido en que no pueden descartar la posibilidad de que haya más involucrados en el atentado suicida. El comunicado deI ISIS, difundido a través de Nashir, uno de sus medios de propaganda habituales, no implica que el grupo yihadista haya tenido algo que ver. En ocasiones anteriores, la organización ha asumido atentados en los que su participación fue nula.

Por el momento se han difundido en la prensa británica las identidades de tres víctimas mortales: Saffie Rose Roussos, de ocho años, Georgina Callendar, de 18 y John Atkinson, de 28. Los testigos de la masacre han relatado que entre los restos dejados por la explosión había tornillos y clavos, lo que apunta a que el explosivo podría ir cargado de piezas de metal para multiplicar el daño al estallar. Algunas grabaciones subidas a las Red muestran en este sentido el impacto de metralla en las extremidades de algunos de los heridos. De entre los 59 heridos, repartidos en ocho hospitales, hay 18 en estado crítico y 12 menores de 16 años.

“Estábamos en lo alto de las escaleras cuando los cristales reventaron”, ha manifestado a BBC Radio Manchester Emma Johnson, que junto a su marido acudió al recinto para recoger a sus hijos, de 15 y 17 años. “Fue junto a la zona donde se vendía merchandising. El edificio entero se tambaleó. Fue una explosión seguida de una llamarada de fuego. Había cuerpos por todos lados”. Varios asistentes al concierto han subido a sus perfiles de Twitter vídeos en los que se ven los momentos de pánico durante el desalojo del recinto, con capacidad para 21.000 personas. A muchos de los asistentes, la explosión les pilló en su interior.

“He oído una fuerte explosión. Han temblado los cristales de mi casa”, explicaba Pedro, un vecino que vive frente al Manchester Arena, que permanece esta mañana acordonado por las fuerzas de seguridad, así como la estación de tren Victoria, que colinda con el pabellón. “He visto a un montón de gente salir corriendo, a mucha policía con metralletas y dos personas heridas”.

No hay víctimas españolas de momento

El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, no tiene constancia de la existencia de víctimas españolas hasta el momento, aunque no está descartado, y la Embajada española permanece en contacto con las autoridades británicas, según informa Miguel González. Felipe VI ha enviado a Isabel II un telegrama de condolencias por el atentado.



El presidente de EE UU condenó el atentado este martes en Belén, donde se ha reunido con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. Donald Trump calificó de “perdedores malvados” a los autores, informa Juan Carlos Sanz. “No les llamaré monstruos, porque eso les gustaría”, aseguró el mandatario republicano. “Habrá más (atentados), pero seguirán siendo unos perdedores”. “Nuestras sociedades no pueden tolerar que continúen estas matanzas de jóvenes inocentes”, enfatizó. “Los terroristas y los extremistas, y aquellos que les apoyan, deben ser eliminados de nuestras sociedades y su perversa ideología, erradicada por completo”.

Un portavoz de Ariana Grande, artista norteamericana que actuaba en el Manchester Arena, ha asegurado que “se encuentra bien”. La cantante es muy popular entre los adolescentes, por eso había muchos padres esperando en la puerta para recoger a sus hijos, menores de edad.

La explosión se produjo en la salida del recinto, en una zona que conecta con la estación de trenes y al término del concierto, cuando la gente comenzaba a abandonar las instalaciones, como ha indicado el Manchester Arena en un comunicado. Cuatro horas más tarde de la primera explosión, la policía informaba de que iban a proceder a una explosión controlada de lo que pensaban que podía ser una bomba pero resultó tratarse de ropa abandonada.

El ministro de Seguridad, Ben Wallace, ha llamado a la colaboración ciudadana y pide a quien vea algo sospechoso que llame al teléfono de lucha antiterrorista. Este es el atentado más grave en Reino Unido desde julio de 2005, cuando cuatro atentados suicidas coordinados en el metro y un autobús de Londres provocaron 56 muertos, incluidos los cuatro terroristas, y unos 700 heridos. El último ataque terrorista en el país fue hace apenas dos meses, el pasado 22 de marzo, cuando un hombre atropelló mortalmente a seis personas en el puente de Westminster.

Al igual que sucediera en el ataque al autobús del Borussia Dortmund, el hashtag #RoomForManchester comenzó a moverse en las redes para ofrecer alojamiento a aquellas personas con dificultades para volver a casa tras el cierre de la estación de trenes contigua al estadio.

El ataque se produce en plena campaña electoral para las elecciones generales anticipadas que se celebrarán el próximo 8 de junio. La campaña ha sido suspendida.

Desde su apertura, en 1995, el Manchester Arena ha acogido grandes conciertos. U2, los Rolling Stones, Madonna o Pavarotti han actuado en sus instalaciones. Ariana Grande, según el relato de testigos, acababa de abandonar el escenario cuando se produjo la explosión.

Para los españoles que puedan requerir ayuda o información en Mánchester el número teléfono de emergencia consular es +44 07712 764 151.

