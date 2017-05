Miley Cyrus se sincera sobre Liam Hemsworth, la marihuana y mucho más…

La cantante volvió a hacer gala de su famoso espíritu abierto.

Durante los últimos años, Miley Cyrus se ha probado a sí misma que es todo un camaleón, transformándose de Hannah Montana a una experta imparable del twerking que usó muchos parches en los pezones. Nunca ha ocultado su pasión por fumar marihuana, hablar al respecto e incluso encender uno de estos cigarros mágicos en medio de una premiación. Pero tal y como le dice a Billboard, esos días son cosa del pasado.

“Esto es una locura”, le dice a la revista, “pero no he fumado marihuana en tres semanas”.

La idea de Miley de “renunciar” a la marihuana parece derivada de su deseo de cambiar. “Me gusta rodearme a mi misma de gente que me hace querer ser mejor, más evolucionada, abierta”, explicó, “y estaba notando, no es la gente que está fumada. Quiero ser súper clara y aguda, porque sé exactamente lo que quiero ser”.

Parte de lo que Miley quiere ser está en su estudio de grabación, donde ha estado trabajando en secreto en un nuevo álbum aún sin titular. Su primer sencillo, Malibu, es sobre su relación con su prometido Liam Hemsworth. “Ellos hablarán de mi si salgo de un restaurante con Liam”, dice. “Así que por qué no volver a poner el poder en mi relación y decir, ‘Así es como me siento’?”

Su reconciliación viene después de su famosa ruptura en 2013. En aquel entonces, Miley dice que estaba trabajando muy duro para enfocarse en su compromiso roto, pero le dice a Billboard que eso fue lo mejor porque los convirtió en un mejor par ahora.

“…porque yo necesitaba cambiar mucho. Y cambiar con alguien más sin cambiar así es muy difícil”, dice. “De pronto dices como, ‘Ya no te reconozco más’. Tuvimos que re-enamorarnos”.

Su evolución durante los años le ha dado más claridad a la intérprete de Adore You. Y aunque no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en el pasado –parches de pezones y su infame dedo de goma- si admite que esos años salvajes están en el pasado. Vivir una vida sobria también la ha ayudado a encontrar la felicidad.

“No he fumado marihuana en tres semanas, que es lo más que he estado sin fumar. No estoy consumiendo drogas, no estoy bebiendo. ¡Estoy completamente limpia ahora! Eso es algo que quería hacer”, compartió.

Cuando le preguntaron si era difícil renunciar a eso, Miley admitió, “Es fácil… Cuando quiero algo, es jo**damente fácil para mi. Pero si alguien me dijera que no fumara, no lo hubiera hecho. Es porque fue a mi tiempo”.

Y continuó diciendo, “Sé exactamente donde estoy ahora mismo. Sé lo que quiero que este disco sea. Y no en un sentido de manipulación –queriendo algo de mis fans o de la audiencia, como una cosa viscosa- ‘¿Cómo obtengo atención?’ Nunca pensé en eso”.

Su presentación más llamativa hasta la fecha probablemente fue su show en los MTV Video Music Awards de 2013 con Robin Thicke. Ella aún no entiende cómo o por qué generó tantos titulares.

“Estaba impactada porque la gente le diera tanta atención al twerking, al oso de felpa”, recuerda. “Es un tiempo totalmente diferente, y no creo que eso enloquezca a la gente ahora”.

Una vez que sea publicado su nuevo álbum, sus fans entenderán la transformación de Miley.

Fuente: eonline.com