Ministro Arce dice que no cometió ninguna injuria en Chile y ve una actitud cavernaria

Merecemos “una respuesta de parte de la intelectualidad chilena, no una negada de visa, no una quemada de libros, no esas actitudes cavernarias, no esas actitudes de la edad media”, aseveró Arce.

Arce dice que no cometió ninguna injuria en Chile y advierte una actitud cavernaria

Ministro Héctor Arce. Foto de archivo: Los Tiempos.

La Paz, 19 de mayo (ANF).- El ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, respondió al comunicado de la Cancillería chilena sobre la visa que le negó para que vuelva a ingresar a ese país y aseguró que mediante ese documento se falta a la verdad porque él no cometió ninguna injuria como se lo acusa.

“Las autoridades chilenas y este comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores lamentablemente están faltando a la verdad, nosotros no hemos ido en ningún momento con un ánimo de injuriar, no hemos cometido ninguna injuria, ninguna alusión en contra de las autoridades de Chile”, dijo Arce.

Ayer, la Cancillería chilena dio a conocer que a través de su Consulado General en La Paz entregó una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional para presentar “su más enérgica protesta por las expresiones injuriosas, realizadas durante una visita del Ministro de Justicia de Bolivia a Chile respecto del Gobierno y del Poder Judicial (de ese país), así como su alusión absolutamente inaceptable a la Presidenta de la República (Michelle Bachelet). Razón por la cual se decidió denegar la visa para su reingreso”.

La autoridad boliviana, en una entrevista concedida a Red Uno, insistió que las autoridades chilenas falsamente emitieron ese comunicado porque él en su visita al vecino país sólo expuso valoraciones jurídicas sobre la injusta detención de nueve ciudadanos bolivianos en el penal de Alto Hospicio.