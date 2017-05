Ministro Arce sugiere realizar referendo sobre el aborto

Marcelo Tedesqui







El ministro de Justicia, Héctor Arce, sugirió este jueves “a título personal” la idea de que hay mecanismos constitucionales para que el tema del aborto, que se discute por su inclusión en el Código de Procedimiento Penal que ya se discute en la Comisión de Constitución de Diputados vaya a un referéndum.

La norma tiene más de 600 artículos. Arce señaló que es una norma muy grande, “muy rica en muchas áreas, no es bueno que sea exclusivamente conocido por un solo tema que es el del aborto. Hay grandes avances como la oralidad absoluta en el sistema penal, la celeridad y salidas alternativas en procesos, descongestionamiento del Ministerio Pública, la clasificación de crímenes, delitos y faltas”.

Sobre el aborto,específicamente, aclaró que “no se ha planteado la despenalización, sigue penalizado, pero sí, siguiendo la línea de una sentencia constitucional que se dictó sobre la materia, se flexibilizaron los requisitos para el aborto legal que se lo hace en función de reconocimiento de las necesidades sociales y por temas de salud pública, pero desde ningún punto de vista en el proyecto consensuado se habla de aborto despenalizado o libre”.

En ese sentido, el Ministro lanzó la idea. “Finalmente, y esto es a título personal, hay pues grandes mecanismos que la Constitución ha desarrollado. Ahí está el referéndum, no el constitucional, pero hay el departamental, municipal y nacional. Los hay por iniciativa ciudadana, ejecutiva y legislativa. Se podría pensar en un referéndum. Aclaro, no estamos pensando en una reforma constitucional, para que nadie se suceptibilice, pero hay mecanismos para abordar los grandes temas, y antes no había, se podría plantear por estos, planteados por la CPE y la ley de Régimen Electoral, un referéndum que defina un tema de tanta importancia como éste”.

Insistió en que legalmente, “se podría avanzar en esto, para eso cambiamos la Constitución, y abrimos una CPE ampliamente democrática. Le reitero, a título personal, yo sostengo de que es una muy buena opción que se podría utilizar en su momento. Hay referéndums para temas, mucho se ha ligado el referéndum con la reforma constitucional y son cosas distintas, se puede hacer por iniciativa del Legislativo, del Ejecutivo y por iniciativa popular. Podría darse este caso un referéndum nacional por iniciativa ciudadana. Y eso le daría mucha más legitimidad a la ley, eso es lo que hemos construido para el pueblo, y el pueblo debe usar esos mecanismos. No es necesario enfrentarnos ni enconarnos cuando hay mecanismos que la CPE sabiamente establece”.

Fuente: eldeber.com.bo