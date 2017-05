Ministro Cocarico garantiza maíz suficiente para el sector avicola

El ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, César Cocarico, en entrevista en el programa Que no me pierda de la Red Uno, manifestó que se reunieron con los sectores productivos y con el sector avícola, de tal forma que en este momento de baja del precio del pollo se pueda intervenir con ciertas regulaciones de tal forma pueda de alguna manera ayudar a solucionar la crisis.

Las preocupaciones que tienen los avicultores es la posibilidad de falta de abastecimiento de maíz, “le hemos garantizado que con la producción que vamos a tener este año prácticamente tenemos copado el abastecimiento que necesita el sector avícola, va haber el maíz suficiente como para poder alimentar a los pollos que ellos necesitan” resaltó Cocarico.

“De otra manera hemos garantizado nuestra participación a través del Senasag de tal forma que hayan los controles correspondientes y no haya tanta invasión de pollo que se faenan de manera irregular y solamente se restrinja el faeneo dentro de los mataderos autorizados por el Senasag y de esta forma podamos regular esta invasión de pollo que afecta en este momento al precio del pollo”.

Por otro lado Cocarico considera que debe ayudarle a bajar en este momento el costo de producción de los avicultores y esto pasa por los procesos de mecanización pero también de la entrega oportuna de los insumos por partes de proveedores como por ejemplo Emapa. Además hay que trabajar con el Senasag de tal forma que hay mayor control sobre el faeneo de pollo, dijo.

“Esperemos que todo esto ayude para que el precio pueda regularse”.

Por otro lado el ministro Cocarico informó que ante la susceptibilidad que surgió en días atrás por parte de los empresarios de Santa Cruz en el sentido de que el INRA no estaría respetando la ley 740, la ley establece que el cumplimiento de la FES se tiene que verificar cada dos años a todos aquellos predios que se han titulado, ahora bien a través de la Ley 740 de 29 de septiembre del 2015 se ha establecido un tiempo de excepción, en ves de verificarse cada dos años de manera excepcional hemos dicho que vamos a verificar en 5 años.

De alguna forma han interpretado que nosotros entraríamos violando esta norma, situación que no es así, solo entraríamos por ejemplo si habiendo sido titulada la tierra ese empresario no estaría trabajando en ella y tenga además prestamos en el banco. La misma ley nos permite entrar hacer la verificación de la FES y poder hacer reversiones de predios que no estén trabajados, de todas formas el ministro afirmó que el INRA no ingresará a los mencionados donde se este trabajando.

Fuente: Que no me pierda, Red Uno