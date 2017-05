Ministro Rojas conoció después de 15 años a su hijo, cuenta Alcira Mamani

La madre del adolescente comentó que este pasado sábado la autoridad se comunicó con su hijo, lo vio por primera vez desde que nació.

La Paz, 15 de mayo (ANF).- El ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, se comunicó con su hijo este pasado sábado, lo conoció después de 15 años, relató la madre del adolescente, Alcira Mamani.

La mujer contó que Rojas le llamó directamente a su hijo, lamentó que haya sido la primera vez que lo vio desde que nació y que el encuentro haya sido muy breve, al lamentar que Rojas durante todo este tiempo no haya demostrado un mínimo de responsabilidad paterna.

“El sábado le busco en la mañana, insistió con llamadas y le dijo que quería verle. Yo pienso que debería pedirme permiso porque todavía es menor. ¿Por qué durante este tiempo no ha podido ver a su hijo? Mi hijo no conoce de amor paternal”, reprochó Mamani.

ANF publicó el pasado viernes que Mamani denunció ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que su expareja, el ministro Rojas, no conocía a su hijo y que solo bajo la presión de los medios de comunicación otorgó asistencia familiar.

Pidió al presidente Evo Morales para que le reflexione a su ministro, porque “es un ministro irresponsable”. Comentó que tuvieron dos hijos durante la relación que mantuvieron en el pasado, pero que uno de ellos falleció.

Dijo que a mucha insistencia el año pasado le incrementó la asistencia familiar a 1.150 bolivianos, pero ella cree que no es suficiente para la manutención de su hijo, por eso inició una demanda para que la asistencia familiar suba a por lo menos 4.000 bolivianos.

De acuerdo a las certificaciones de Derechos Reales, el actual ministro de Desarrollo Productivo tendría varias casas, Mamani precisó que también tiene bajo su propiedad salones de baile hasta un sauna. “¿Acaso de eso no tiene derecho mi hijo? Reclamó.

Rojas fue alcalde de Achacachi, luego fue senador y Presidente de la Cámara Alta en la anterior legislatura, pasó a ocupar la dirección ejecutiva del Fondo Indígena y actualmente es ministro de Desarrollo Productivo.

Criticó al ministro por no ser coherente en su discurso, pregonar la filosofía del Vivir bien pero que no aplica en su familia, porque la autoridad no sabe cómo vive su hijo. “No lo conoces a tu hijo. No has dedicado ni una hora a tu hijo”, afirmó.

Asimismo, le reprochó que Rojas ahora le diga que no se meta con su familia ¿Me amenazó, porque soy un peligro para su familia. ¿Para qué familia señor Rojas? ¿Acaso yo y tu hijo no somos también tu familia? Insistió.

La pasada semana la mujer en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se refirió al tema, cuando el Colectivo Mujeres Creando presentó una propuesta para el Código del Sistema Penal donde se refirió a la violencia machista.

Mamani vinculó este tema, refirió que el Estado debe precautelar el bienestar de las mujeres, sin embargo autoridades como Rojas violan los derechos de las mujeres.

Alcira Mamani la madre del hijo del ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas. Foto: ANF