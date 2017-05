Mira por qué Ruby Rose no para de criticar la nueva canción de Katy Perry

¡El squad de Tay-Tay se activó!

Mientras muchos fans se deleitan con la nueva canción de Katy Perry, perteneciente a su quinto álbum de estudio, Witness, hay una estrella que no parece estar muy feliz al respecto.

Ruby Rose tomó su cuenta de Twitter para dar su más sincera opinión sobre la nueva música de la diva pop, particularmente sobre su último sencillo Swish Swish. Y no parece estar muy impresionada.

“‘Popó útil’ a ‘bomba a petit’ a un desastre de escribir sobre la agenda para jo**r… Deja de tratar de que lo fetch suceda”, escribió la estrella de Pitch Perfect 3 en su Twitter.

Sin embargo, las cosas no pararon ahí. Luego, Rose puso su mirada sobre la reciente pasión política de Perry y su participación en la campaña de Hillary Clinton.

“Solo creo que con todo lo que está sucediendo en el mundo, ir de reinventarse como una activista política a simplemente criticar es ir bajo… es… una decepción”, aseguró Rose.

Cuando un fan le advirtió a Rose que no incluyera a Nicki Minaj, quien colabora en Swish Swish, en el drama, Rose estuvo de acuerdo. “No voy a mentir, Nicki es genial ahí, y básicamente es la única parte que no suena como un desastre” señaló.

Algunos consideran que estas críticas de Rose en las redes sociales se deben a su amistad con Taylor Swift, quien no está en los mejores términos con Perry. Muchos han especulado que Swish Swish es sobre Taylor, ya que Bad Blood era sobre Katy. La nominada al Grammy no se ha referido a esto, pero en su última entrevista con Entertainment Weekly aseguró que su disco es un “álbum con mucho poder”. “No hay nada de señalamientos hacia ninguna persona”, dijo Perry a la revista.

Mientras tanto, Rose insiste en que ella solo está haciendo lo que siempre ha hecho.

“Siempre he defendido a la gente que amo y estoy en contra de las cosas que creo que son baratas y crueles. Eso no es nuevo. Tienes que seguir tu corazón”, concluyó. “Ustedes son sus fans, deberían comprar todas sus canciones para que lleguen a las carteleras. Si todos lo que me tuitearon compraron su últimas 3… serán éxitos”.

Claramente, a Ruby no le gusta que se metan con sus amigas, y menos con Taylor.





Fuente: eonline.com