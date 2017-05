Morales dice que utilidades de privados llegan a $us 4.000 MM y niega ‘abuso’ con doble aguinaldo

El presidente Evo Morales habló de estos temas en el acto de posesión del nuevo Comité Ejecutivo de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, que estará encabezado por Javier Bellot.

Evo Morales (i) toma la palabra durante el acto de los empresarios en Cochabamba Foto: Captura Bolivia Tv

El presidente Evo Morales afirmó la noche de este jueves que las utilidades de los empresarios crecieron exponencialmente en los últimos 11 años hasta llegar a los $us 4.000 millones y sostuvo queno se pretende “abusar” del sector con el segundo aguinaldo.

“Las utilidades del sector privado en 2005: $us 992 milones; hasta 2014 tenemos datos: $us 4.300 millones de utilidades el sector empresarial. Cuando llegamos al Gobierno ¿cuántas empresas tenía (Bolivia)? teníamos registradas 19.700 empresas, al 2016: 273.000 empresas. Esto es gracias al movimiento económico. Soy muy sincero y quiero decirles: los del sector privado boliviano no pueden quejarse del Gobierno Nacional, ahí están los datos”, afirmó.

El Mandatario participó esta noche de la posesión del nuevo Comité Ejecutivo de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, que estará encabezado por Javier Bellot. El acto fue organizado en el Campo Ferial de la capital cochabambina.

El Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) mantienen en los últimos meses marcadas diferencias por el incremento salarial determinado de 10,8% al Mínimo Nacional y de 7% al básico.

Morales recordó que el segundo aguinaldo, condicionado a un crecimiento superior al 4,5% de la economía, justamente está orientado a buscar un equilibrio entre el prinero y el trabajador.

“No es que queremos abusar del sector privado cuando hablamos del doble aguinaldo”, sostuvo.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, planteó en el acto la creación de un Consejo a la cabeza del Jefe de Estado con el objetivo de mejorar el diálogo bilateral y delinear políticas conjuntas.

Morales prometió más inversiones y reconoció que en los dos últimos años subió la tasa de desempleo. “Estamos preocupados por cómo bajar el desempleo”, refirió y recordó el plan de emergencia dispuesto para crear empleos.

La Razón / La Paz