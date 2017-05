Nicole Kidman, reina absoluta de Cannes

La industria y la crítica se han vuelto a rendir definitivamente a los pies de la australiana.

ACTUALIZADO.- La 70 edición del Festival de Cannes siempre se recordará por tres motivos: la innecesaria pelea entre la organización y Netflix; la presidencia del jurado a cargo del español Pedro Almodóvar y el renacer definitivo (si es que alguna vez se fue) de Nicole Kidman. Antes de que echara a andar La Croisette, la australiana ya figuraba como ganadora moral con su celebrada aparición en cuatro producciones de la Sección Oficial; después de que el manchego pronunciara su nombre sobre las 19:55 de este domingo para concederle el Premio Especial, el clamor se ha hecho oficial.

The killing of a sacred deer, La seducción, How to talk to girls at parties y Top of the Lake: China Girl representan historias y personajes completamente opuestos que confirman una vez más la valentía y versatilidad de una actriz con una carrera fascinante a sus espaldas, pero que en los últimos años había tomado demasiadas decisiones equivocadas en el terreno profesional.

Todo empezó a cambiar en 2016, cuando la actriz hizo autocrítica y se dio cuenta de que ella era la primera responsable de que compañeras de generación como Cate Blanchett y Kate Winslet le hubieran arrebatado su lugar en el corazón de los cinéfilos. A principios de este año, sus celebradas interpretaciones en Lion (su cuarta nominación al Oscar) y Big Little Lies recordaron al gran público por qué se había enamorado de ella en un primer lugar, pero ha sido en Cannes cuando la industria y la crítica se ha vuelto a rendir definitivamente a los pies de la australiana.

La neozelandesa Jane Campion ya había trabajado con Kidman en 1996 en la película de época Retrato de una dama. La directora acababa de hacer historia con El Piano, el melodrama que la convirtió en primera mujer que ganaba la Palma de Oro (aún hoy es la única). La entonces esposa de Tom Cruise seguía buscando su lugar en Hollywood, un lugar a menudo inhóspito y hostil había llegado en 1990 gracias al éxito internacional del thriller Calma total.

Durante años, la industria se limitó a verla como un accesorio de la estrella de la saga Misión: Imposible. Tuvo que llegar la joya de culto Todo por un sueño, una comedia de humor negro dirigida por Gus Van Sant en la que interpretaba a una presentadora del tiempo dispuesta a todo por ser famosa, para demostrar que detrás de los fuegos artificiales de su vida privada podía haber una gran actriz.

Retrato de una dama no tuvo el éxito esperado, pero fue el principio de una relación de amistad que dura hasta hoy. En 2016, 20 años después de su primer encuentro, la protagonista de Los Otros decidió visitar a su amiga. “Nicole vino a mi oficina y me dijo que estaba harta de las películas que había hecho en los últimos años. Necesitaba cambiar de aires. Le conté que estaba preparando la continuación de Top of the Lake y me pidió que le diese un papel”, nos contó Jane Campion en una entrevista en Cannes. La cineasta concluyó la anécdota entre risas: “Le dije: ‘Nicole, no hace falta que supliques, por favor. El papel es tuyo”.

Para evitar que la actriz tuviera que estar dos semanas en la ciudad francesa, la organización del festival decidió aglomerar sus cuatro premieres en cuatro jornadas consecutivas. La estrella y el glamour se quedaron en la alfombra roja, mientras que para la gran pantalla la australiana reservó una serie de interpretaciones que, quizás, son más celebradas y sobresalientes en su conjunto y como cuerpo de trabajo que analizadas de forma individual.

En esas maravillosas 96 horas en las que la Kidmanía se desató por la ciudad francesa se pudo ver a la actriz interpretando a una directora de una escuela de señoritas en una Virginia asolada por la Guerra Civil norteamericana, a una reina del punk en el Londres de los años 70, a una madre que sufre al descubrir que su rebelde hija adolescente quiere conocer a su familia biológica y a la esposa de un cirujano que tiene que tomar una decisión imposible. Eran tres películas para cine y un miniserie para televisión; dos de ellas dirigidas por hombres (John Cameron Mitchell y Yorgos Lanthimos) y dos por mujeres (Sofia Coppola y Jane Campion), todos ellos autores con una gran personalidad.

En ninguna de ellas ejerce como gran protagonista de la función, aunque algunos momentos ya forman parte de los grandes éxitos de su carrera (“Edwina, traéme el libro de anatomía”). A punto de cumplir los 50, la australiana no se ha dejado llevar por el ego ni en el plató ni a la hora de buscar y aceptar esos proyectos en los que ha vuelto a reenamorarse con el arte de la interpretación. Si algo ha demostrado en este festival es que, a diferencia de actrices como Meryl Streep, la historia y el director son más importantes que su actuación.

En su paso por Cannes, documentado hasta la extenuación por los medios de comunicación, la actriz ha aprovechado sus múltiples visitas a la sala que acoge todas las ruedas de prensa que organiza el certamen francés para declarar su amor por el cine (“Admiro el poder que ejerce en mí sentarme frente a una pantalla, a oscuras, y dejarme transportar”), comprometerse a luchar activamente por el aumento de la representación de la mujer en la industria de Hollyood (“Trabajaré en una película dirigida por una mujer cada dieciocho meses”), mojarse en la polémica entre Netflix y el festival (“No hay nada como ver una película en la sala de cine”) y dejar claro que, tras su aventura televisiva con Top of the Lake y Big Little Lies, no se alejará del formato (“Quiero seguir combinando películas con proyectos para televisión”).

Sea en Cannes, en los cines o en la pequeña pantalla, lo que nadie quiere es perder de vista a Nicole Kidman. Ahora solo queda esperar a que el 2018 vuelva a ser su año.

