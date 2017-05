Nueve crímenes de Hollywood que siguen sin resolver

Algunos tienen un sospechoso principal, pero no las pruebas suficientes. Otros siguen siendo un misterio absoluto. Eso sí: todos tienen una película (o más) que disemina el caso.

En la ficción, resolver un asesinato a veces es tan sencillo como en el Cluedo. El mayordomo. En la sala de música. Con el candelabro. Muchas películas, nacidas de las novelas de misterio, se basan en las reglas de oro de la literatura policiaca, que culminan con algo muy claro: Hay que saber, o al menos intuir con mucha certeza, quién es el asesino. Lamentablemente, en la vida real Hollywood no sigue sus propias normas de ficción y los asesinatos en la meca del cine acaban algunas veces irresolutos, como en los mejores thrillers. De hecho suelen acabar, en un ejercicio de metarrealidad, convertidas en películas.

Virginia Rappe: El primer gran escándalo de Hollywood

En septiembre de 1921 Virginia Rappe dio su salto a la fama. No fue por sus pequeños papeles en la época del cine mudo, sino por su fallecimiento con la vejiga reventada y la perotonitis subyacente. Cuatro días antes, la actriz había acudido una fiesta de Roscoe ‘Fatty’ Arbuckle, una gran estrella del cine mudo. La amiga que le acompañó a la fiesta, Maude Delmont, acusó a Fatty de haberla atacado sexualmente y ser su asesino. Está considerado el primer gran escándalo de Hollywood y, tras tres juicios, el actor fue declarado inocente. Hasta el jurado le pidió disculpas por el daño a su imagen. Pero este ya estaba hecho y pasó de estrella internacional a apestado. James Ivory filmó un trasunto de esta historia en Fiesta salvaje de 1975.

El vaquero y el magnate

Thomas Ince era apodado el padre del ‘western’. Actor, productor, director, fundador con D.W. Griffith y Mack Sennett de Triangle Motion Picture Company… Ince lo fue todo en el cine mudo. En noviembre de 1924, el magnate de la prensa William Randolph Hearst, más conocido como el inspirador de Ciudadano Kane, le invitó a su yate para celebrar su cumpleaños con Chaplin, la periodista de cotilleos Louella Parson, las actrices Aileen Pringle, Jacqueline Logan, Seena Owen… y Marion Davies, amante de Hearst.





La versión oficial es que murió de un infarto, pero la leyenda dice que Hearst, tras encontrarse con Chaplin y su novia haciendo manitas, los apuntó con un arma. Ince, que trató de calmar la situación, se llevó un tiro mortal. Sigue sin estar claro que pasó, pero Parson pasó de columnista a sueldo a tener un contrato de estrella en los medios de Hearst y D. W. Griffith declaró ya de mayor: “Todo lo que había que hacer para poner blanco a Hearst era decir el nombre de Ince”. Como no, El maullido del gato, de 2001, lleva esta historia al cine.

La Dalia Negra

Elizabeth Short era una aspirante a actriz, de una familia arruinada por el crack de 1929, que intentaba hacerse un hueco en Los Angeles. En 1947, con 23 años, su cuerpo, despedazado y mutilado hasta el extremo, fue hallado en un solar. La prensa la llamó la Dalia Negra, inspirados en una película, La Dalia Azul, escrita por el oscuro Raymond Chandler. El crimen nunca fue resuelto y se consideró hasta a Orson Wells como uno de los sospechosos. Confesiones Verdaderas, L.A. Confidencial o La Dalia Negra son las películas más conocidas inspiradas en este homicidio.

El Hombre de Acero

El actor George Reeves, tras una carrera irregular pero continúa, alcanzó la fama con su papel de Superman en la película y la serie de seis temporadas en la década de 1950. Tras esto, se encasilló y no lograba grandes trabajos. En junio de 1959 encontraron su cuerpo desnudo con un tiro en la cabeza en su habitación. La versión oficial dijo que se había suicidado mientras su novia daba una fiesta en el piso de abajo. Su madre no se lo creyó y pagó una investigación privada, que determinó que el arma supuestamente utilizada no tenía huellas ni del actor ni de nadie más, que el casquillo se encontró debajo del actor y había dos agujeros de bala en suelo. Reeves tenía un asuntillo romántico con la mujer del vicepresidente de la MGM, Eddie Mannixe. Todas las teorías se contemplan en Hollywoodland, de 2006, con Ben Affleck y Adrian Brody.





La rubia eterna

En 1962, Marylin Monroe murió de una sobredosis a los 36 años. Esa es, al menos, la versión oficial. Pero el deceso de este gran icono del cine de siglo XX está lleno de teorías conspirativas. La más conocida es que fue un asesinato por orden de los hermanos Kennedy. Supuestamente, tras tener un romance con John, mantuvo otro con Robert. Uno era ya presidente de EE UU. El otro, fiscal general. La actriz habría amenazado con hacer público estos amorios y Robert habría ordenado su asesinato. El libro Marilyn Monroe: A case for Murder, de los periodistas Richard Buskin y Jay Margolis, desarrolla esta teoría. Dos películas sobre su vida son Blonde, de 2001 y protagonizada por Naomi Watts, y Mi semana con Marylin, con Michelle Williams.

El héroe de Hogan

Bob Cane, antiguo locutor de radio y batería de jazz, era el protagonista de Los Héroes de Hogan, una exitosa comedia ambientada en un escenario aparentemente tan poco divertido como es un campo de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. Tras seis años en antena, la serie se canceló en 1971 y con ella llegó el ocaso de Crane. Como tantos otros, se encasilló en un papel y no logró salir. Tuvo que ir por bares y restaurantes haciendo bolos para sobrevivir. En 1978, a los 49 años, su cadáver fue encontrado, apaleado y estrangulado, en un motel de Arizona. De acuerdo a la autopsia, podría ser que le pegasen con un trípode de una cámara y fuese ahorcado con un cable eléctrico. Tiene importancia, ya que el sospechoso de su muerte –finalmente declarado no culpable– fue John Henry Carpenter. Supuestamente, tenía un trato con Crane. Mientras el actor se acostaba con diversas mujeres a las que atraía con su fama, Carpenter grababa. Esta historia fue filmada en Desenfocado, de 2002, de Paul Schrader.

El ahogamiento de Natalie Wood

En noviembre de 1981, la protagonista de West Side Story, estaba en un yate con su marido, el actor Robert Wagner, y su supuesto amante, el también actor Christopher Walken. Una combinación explosiva que acabó con el cadáver Natalie Wood, de 43 años, flotando junto a unas rocas. La autopsia reveló que se había ahogado, tenía heridas superficiales en los brazos, las piernas y la mejilla izquierda y un nivel de alcohol en sangre altísimo. Supuestamente se cayó sola cuando trataba de subir a un bote neumático amarrado al barco madre. Algunas teorías apuntan que quería huir de un ataque de celos de su marido, otras que el ataque de celos fue de ella al enterarse que eran Walken y Wagner los que tenían una aventura. Un detalle no menor es que Wood tenía fobia a las aguas profundas tras casi ahogarse de niña. Las dudas y presiones de su hermana hicieron que en 2011 se reabriera el caso, sin llegar a ninguna conclusión tajante. En 2013 se redactó un informe que contemplaba como posibilidad que las heridas superficiales fueran previas a su caída al agua. De este hecho no hay película de Hollywood. Todavía.





O.J. Simpson y Nicole Brown

En junio de 1994, los cadáveres de Nicole Brown, esposa en vías de separación del deportista reconvertido en actor O. J. Simpson, y su amigo Ronald Goldman fueron hallados brutalmente asesinados en la casa de ella. A Nicole le habían prácticamente cortado la cabeza. Goldman fue cosido a 19 cuchilladas. Todas las pruebas apuntaban a Simpson, deportista amado, estrella de películas como Atrápalo como puedas y El coloso en llamas y con denuncias previas de maltrato. Y el crimen se hizo terriblemente mediático. Algunos apuntan a que la persecución en directo de Simpson mientras trataba de huir en un coche fue el primer reality show de la televisión. El juicio fue otro espectáculo, un circo que acabó, pese a la cascada de pruebas, con un veredicto de no culpable, en el marco de los conflictos raciales en Los Ángeles. En 1997, la familia de Goldman logró sentar a Simpson de nuevo ante los tribunales y fue condenado a pagar una indemnización millonaria. Hoy está en la cárcel por haber participado en el atraco a un casino, algo que mucha gente considera justicia poética. La primera temporada de American Crime Story es una aproximación al caso aplaudida por la crítica.

Cabeza Borradora

Jack Nance, actor excéntrico, encontró a su media naranja cinematográfica en el director David Lynch. Juntos harían cinco películas-‘Cabeza Borradora’, ‘Terciopelo Azul’, ‘Carretera Perdida’, ‘Corazón Salvaje’ y ‘Dune’- y una serie, la mítica ‘Twin Peaks’. En ella hacía del afable dueño de un aserradero. Tuvo una vida dura, llegando a hablar con su mujer, Kelly Jean van Dyke, actriz porno y sobrina de Dick van Dyke, el deshollinador de Mary Poppins, minutos antes de que ella se suicidase. Alcohólico perdido, el 30 de diciembre de 1996 se enzarzó de buena mañana en una pelea con unos chavales. Al día siguiente su cadáver fue encontrado en su casa con un fuerte golpe en la cabeza. Jamás se ha acusado a nadie y hay dudas sobre esta versión, ya que al padecer de insomnio era casi imposible encontrarle despierto tan temprano. Lynch produjó en 2002 un documental sobre el titulado ‘I Don’t Know Jack’.

