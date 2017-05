Oda al MP3, 24 años del formato que lo cambió todo

Hace 24 años que nació el formato que cambió la forma de escuchar música para usuarios y melómanos de todo el mundo. Nos estamos refiriendo al MP3, “culpable” de que llegase la “era Napster”, de que los usuarios empezasen a compartir música en formatos digitales y, en última instancia, del advenimiento de las plataformas de streaming.

Hace poco que se certificaba el adiós a las patentes del MP3, que ya no será un formato propietario. Al parecer, la fundación alemana propietaria de la patente y las licencias del formato las va a anadonar por completo, lo que nos ha llevado a querer repasar la historia del formato.

La fundación en cuestión es el Fraunhofer Institute for Integrated Circuits, que decía lo siguiente en un comunicado de prensa al respecto:

Y aunque los usuarios seguirán usando archivos MP3 (más ahora que es totalmente libre), y el movimiento es simbólico para dar paso a formatos superiores, este formato ha sido la introducción de varias generaciones de usuarios en el nuevo concepto de música portátil o de cómo escuchar música en un ordenador.

Se puede considerar al alemán Karlheinz Brandenburg como “padre” del MP3, aunque él se siente incómodo con esa denominación. Brandenburg era parte del grupo que le dio al archivo su nombre, el Moving Pictures Experts Group (MPEG). Este grupo prestó su nombre al proceso de codificación digital por la que el audio y el vídeo se comprimen en archivos pequeños fáciles de transferir.

Ese proceso (llamado MPEG Audio Layer III) y el archivo resultante (el MP3) está en todas partes hoy, pero su desarrollo no fue fácil. Además, antes de llegar al MP3, soportes de audio como las cintas DCC ya habían jugado con otros procesos de tratamiento del sonido. Estas cintas, en concreto, comprimían el audio mediante MPEG Audio Layer I (MP1).

La historia del MP3 arranca en 1982 según NPR, año en el que Brandenburg empieza a participar en el proceso de creación del proceso y del archivo. En aquel año, su tutor de la tesis doctoral que estaba desarrollando quería patentar un proceso de transferir datos que, en ese momento, era imposible, así que le pidió ayuda.

Lo que se pretendía patentar era una manera de hacer que las líneas telefónicas pudieran usarse para transmitir música, algo que desde la Oficina de Patentes germana consideraban que no podía hacerse. No sería hasta 1986 que se conseguiría algún progreso, cuando en la Universidad de Ilmenau (donde hoy en día Brandenburg ejerce como profesor) consiguieron mejores ordenadores y mejores posibilidades de experimentar con música en ellos.

Y aun así, hubo de pasar un tiempo hasta que se consiguió perfeccionar el proceso. En las primeras etapas de la codificación se podía filtrar una señal en capas de sonido, que después se podían guardar o descartar dependiendo de su significado relativo. Este sistema era, en palabras de Brandenburg, “muy estructurado e inflexible”. Para ello, se propuso uno nuevo que se aprovechaba de las limitaciones del oído humano.

En 1988 mismo año se convoca a un equipo internacional de parte de la International Organization for Standarization (ISO). La organización está buscándo estándares de codificación de audio. El equipo se llamó Moving Picture Experts Group (ya hemos hablado de ellos antes), y se les encargó la tarea de dar con él.

En ese mismo año se hacían las primeras pruebas del nuevo sistema. A través de varias pruebas realizadas pensaron que habían dado en el blanco, hasta que lo probaron con Tom’s Diner de Suzanne Vega. Según Brandenburg todo sonaba relativamente bien, pero la voz de la artista “estaba totalmente destrozada”. En palabras de Brandenburg:

Estos fueron años de colaboración entre distintas instituciones. Brandenburg trabajó con Jim Johnston de AT&T en diferentes modelos psicoacústicos y de codificación de datos, intentando arreglar el sistema de compresión para salvar la voz de Suzanne Vega. Finalmente consiguieron que la voz no quedase destruída en el proceso de compresión, aunque aún hubo que trabajar algo más para que sonase “como en el CD”.

1992 fue el año en el que la ISO incluyó al MP3 como una forma de codificar audio. Sin embargo, no fue hasta 1993 que el MP3 tuvo un nacimiento “formal” con la llegada del MPEG-1 Audio Layer III, con velocidades de muestreo de 32, 44.1 y 48 kHz. El sistema estaba ahí, y funcionaba. Había un problema: ¿dónde estaban los usuarios? De nuevo nos lo cuenta Brandenburg:

En 1994 tuvimos unas cuantas reuniones de estrategia interna en Erlangen, y discutimos qué hacer y alguien dijo: “tenemos una oportunidad de que MPEG Layer III se convierta en el estándar de audio de Internet”, pero no creo que tuviésemos ni idea de lo que aquello significaba.

En 1995 llegaría el proceso MPEG-2 Audio Layer III, con velocidades de muestreo de 16, 22.05 y 24 kHz.

Entre 1994 y 1995, el profesor y sus compañeros identificaron Internet como una gran área de aplicación. Necesitaban un tipo de extensión de archivo, así que el 14 de julio de 1995 los archivos *.mp3 recibieron finalmente su nombre. En ese tiempo Internet, efectivamente, se convirtió en el hogar del MP3 y en la fuente de lo que el Fraunhofer Institute for Integrated Circuits esperaba que fuera un modelo de negocio que funcionase.

Funcionaría de la siguiente manera: Las herramientas de codificación serían caras, y las usarían grandes empresas. Por otro lado las de descodificación, que servirían para reproducir los archivos, serían muy baratas. Uno de los primeros programas para reproducir archivos MP3 que consiguió amplia distribución, según Brandenurg, fue nada más y nada menos que Winamp.

Hablando de Winamp, si Nullsoft (la empresa que empezó a desarrollarlo) nunca fue perseguida legalmente por el MPEG debido a asuntos de patentes fue porque, como medida tomada como principio, el organismo nunca perseguría a creadores de freeware. Sin embargo, Nullsoft acabó pagando con el tiempo una cantidad por usar la patente del MPEG.

Hacia 1997, el sistema de codificado del MPEG ya corría libre por Internet. La imaginación de los usuarios sobre sus posibilidades estaba bullendo, y antes del segundo cumpleaños del formato su tecnología ya se había “secuestrado” y se había adaptado para una base de usuarios muy, muy amplia.

Al parecer, un estudiante australiano compró el software de codificación en una web alemana con un número de tarjeta de crédito robado de Taiwán. Después, lo empaquetó y lo subió al servidor FTP de una universidad estadounidense. El paquete que lo contenía tenía un archivo readme donde se podía leer “este Freeware es cortesía de Fraunhofer”. A día de hoy no se sabe la identidad de esta persona, nunca se la encontró.

Aquí podemos situar el principio de la guerra entre la industria musical y el MP3, así como las distintas disputas sobre propiedad intelectual, copyright, copias privadas y libre distribución de ideas y proyectos. Desde luego que para la industria musical fue una pesadilla, aunque desde hace ya un tiempo las cassettes y los discos de vinilo están ayudando a recuperar las ventas en formatos físicos.

Napster se inventó en 1999, y en sus primeros días permitía transferir archivos del disco duro de un usuario a otro sin importar dónde estuviese cada uno. El mundo de la música no volvería a ser el mismo, con demandas muy sonadas de por medio y con una situación a la que no se había enfrentado nunca. Se convocó a otro grupo entre 1999 y 2000 para definir “métodos seguros y legales” para distribuir música por Internet, según Brandenburg:

Mi consejo fue que tenían que buscar un estándar técnico para conseguir interoperabilidad para todos estos servicios y reproductores MP3, y demás. Y… eso no ha cambiado. Claramente: si no conseguimos interoperabilidad para un formato seguro, entonces el único que sobrevivirá será el único que no tenga protección contra copia, y eso fue lo que pasó al final.