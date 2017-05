Ossadon sobre el mar: La historia de Chile no está completa sin la historia de Bolivia

La Paz, 31 may (ABI).- El exresponsable de comunicación y audiovisuales de la unidad educativa Carlos Condell de la Haza, de Chile, Alfonso Ossadón, aseveró que “La historia de Chile no está completa sin la historia de Bolivia”, debido a que los intereses que impulsaron la Guerra del Pacífico fueron intereses de la oligarquía chilena, pero también de la oligarquía boliviana, “de cierta manera”.

Ossadón, quien distribuyó 45 copias del ‘Libro del Mar’, que le valió su despido, manifestó que en su país existe “temor” en las autoridades por el texto boliviano.

Agregó que el mar en Chile “está privatizado” a través de una ley “corrupta”, por lo que si en algún momento se conversa sobre el mar, primero “tendríamos que recuperar las condiciones para el mar chileno”.

Consideró que amerita empezar a debatir sobre la importancia del acceso de los pueblos al mar, un nuevo concepto que es desarrollado también por la diplomacia de los pueblos.

Explicó, en entrevista con la red ATB, que la iniciativa de entregar el ‘Libro del Mar’ no fue un hecho aislado o personal, sino respondió al trabajo de un equipo multidisciplinario ante un problema de ‘bullying’, principalmente contra estudiantes bolivianos, durante mayo, fecha en la que se celebran las gestas de la Armada de Chile.

“En el colegio en una reunión técnica se determinó que era interesante trabajar con un documento histórico que nos permitiera explicar a los niños frente a un proceso de pacificación, de integración avalado por un decreto que el propio Ministerio de Educación avalaba para la integración”, refirió.

El ‘Libro del Mar’ refleja los antecedentes de la invasión chilena a las costas bolivianas en 1879, además la historia y el sustento del planteamiento de la demanda que interpuso Bolivia en 2013 contra ese país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

“Me he reencontrado con el pueblo boliviano”

Ossandón llegó ayer a La Paz. Recorrió el centro de la urbe y dijo que está emocionado por ver a las nuevas generaciones “que caminan con esperanza”.

“Sin aire en los pulmones y con el corazón acelerado”, así Alfonso Ossandón caminó ayer por las calles del centro paceño. Con emoción, contó que se reencontró con la gente, con los mercados y sobre todo con la juventud boliviana.

Llegó la pasada jornada a La Paz y si bien no conoce cuál será su agenda en el país, afirma que entre los principales objetivos de su visita está el de visitar al presidente Evo Morales.

“Me ha llamado mucho la atención, la cantidad de jóvenes, las nuevas generaciones que caminan con esperanza y con sonrisas. Me he reencontrado con los mercaditos y he caminado y deambulado por el centro”, dijo Ossandón a Página Siete.

A principios de este mes, cuando era encargado de comunicaciones del colegio Carlos Condell, tuvo la iniciativa de repartir 45 ejemplares de El libro del Mar en esa unidad educativa. El objetivo -contó- fue para luchar contra el bullying, dado que consideraba importante que tanto los alumnos de ese país como los inmigrantes de América Latina puedan conocer “las dos caras de la moneda” del tema marítimo.

Aquella vez, el profesional comentó que por repartir el texto se había desatado una persecución de la Cancillería de Chile en contra de quienes formaron parte de la iniciativa. Sin embargo, Ossandón no sabía que él iba a ser el primero en sufrir el hostigamiento. “Esto amedrenta a muchas personas con el peligro de perder su lugar de trabajo; aquí se ha mellado la confianza de todo el equipo de trabajo”, dijo en esa oportunidad.

Dos semanas después del incidente, Ossandón confirmó que fue despedido.

Ayer, el profesional comentó que su llegada a La Paz es para agradecer no tan sólo a sus compañeros, por la muestra de solidaridad brindada, sino también para reecontrarse con el pueblo boliviano y sobre todo con el presidente Morales. “La intención y voluntad está de por lo menos agradecer su solidaridad”, manifestó.