Otra vez Mesa en el discurso de Evo: “se escapó” de promulgar Ley de Hidrocarburos por miedo a transnacionales

El presidente Evo Morales recordó hoy que en 2005 el exmandatario Carlos Mesa inventó un viaje al exterior para evitar la promulgación de las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, propuesta en ese entonces por la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las organizaciones sociales, que apuntaban a crear el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Zudáñez, BOLIVIA, 16 may (ABI).- El presidente Evo Morales recordó el martes que en 2005 el exmandatario Carlos Mesa inventó un viaje al exterior para evitar la promulgación de las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, propuesta realizada en ese entonces por la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las organizaciones sociales, que apuntaban a crear el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

En un acto en el que entregó un mercado en el municipio de Zudáñez, Chuquisaca, lamentó la posición del exmandatario de no promulgar ni vetar esa modificación, que fue aprobada posteriormente por el entonces presidente de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez, quien asumió la presidencia de manera interina por un viaje de Mesa.

“Carlos Mesa, si quisiéramos (decir) en malas palabras, se escapó de Bolivia por no promulgar, inventó un viaje al exterior y dejó al presidente del Senado, que era Hormando Vaca Díez y él promulgó esta modificación de la ley de hidrocarburos propuesta por la bancada del MAS y los movimientos sociales y de ahí viene el IDH”, indicó.

La modificación a esa ley obligaba a las compañías extranjeras que tienen contratos de explotación y producción de gas, suscritos bajo la ley de 1996, a que firmen nuevos acuerdos.

Además, establecía regalías por 18% y un impuesto deducible de 32%.

El jefe de Estado recordó que esa propuesta fue “llevada al tacho” por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), motivo por el que las organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Movimiento Al Socialismo (MAS) determinaron realizar una marcha desde Caracollo, Oruro, hacia a La Paz, para exigir la promulgación de esa modificación de la Ley de Hidrocarburos al expresidente Mesa.

Morales remarcó ese hecho histórico porque fue la primera vez que las organizaciones sociales y un partido político se unieron para demandar la promulgación de una norma, que a la fecha cambió la situación económica del país.

Cuestionó la decisión de Mesa en ese entonces y aseguró que de aprobar esa norma hubiese cumplido su mandato y el proceso liderado por el MAS no hubiese existido.

“¿Saben qué pienso?, si Carlos Mesa hubiera decretado la nacionalización y la asamblea constituyente tal vez Evo (Morales) no hubiera sido presidente ¿será que la madre tierra no ha querido que haga Carlos Mesa porque eran transformaciones políticas en lo económico y político? Ahora somos presidente y somos gobierno y estamos cambiando Bolivia”, mencionó.