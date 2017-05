Página Siete: “A ningún gobierno le interesa un periodismo que le siga los pasos”

El Bunker

10/05/2017

La directora del diario Página Siete, uno de los medios más cuestionado por el gobierno, Isabel Mercado en el programa radial El Bunker fue consultada sobre la situación del periodismo en Bolivia y sin reparos respondió que es difícil ejercer el oficio porque a ningún gobierno le gusta que le sigan los pasos o ser fiscalizado. “Es difícil hacer periodismo en el país, porque a ningún gobierno le interesa un periodismo que le siga los pasos”, señaló Mercado.

También, indicó que el medio para el que trabaja ha sufrido constantes ataques del gobierno por sus publicaciones e investigación. “Página Siete ha sufrido y es de conocimiento público muchos ataques directo de los principales gobernantes y autoridades del país”.

“No tenemos ninguna relación con las autoridades, no nos llaman para pedirnos, ni impedirnos nada, creo que dentro de eso podemos hacer y estamos haciendo periodismo”, agregó.

Para la periodista el país está viviendo una era de información, no de periodismo. “Estamos viendo una era de información, que no quiere decir lo mismo que periodismo, hay mucha información, permanentemente nos bombardean con contenido de periodistas y de no periodistas”.

“El periodismo es un oficio de servir al ciudadano en democracia, llevándole la información y el debate público al cual él tiene derecho”, concluyó.

Foto: Erbol