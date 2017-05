‘Para llegar a ser la mejor uno tiene que invertir de su dinero’

Se erigió como una de las atletas nacionales que destacó en los Gran Prix “Mario Paz” y “Julia Iriarte” que se realizaron en Santa Cruz, incluso fue capaz de vencer a una rival de años, a la argentina María Diego, colocarse en el primer lugar en los 400 metros planos y, por ende, ganar el oro. Cecilia Gómez López, atleta, velocista, dedicada netamente al atletismo, es una de las deportistas con más proyección nacional e internacional. Ya apunta alto, quiere alcanzar la marca mínima para los Juegos Boliviarianos de Santa Marta en noviembre, clasificar al Sudamericano de Mayores, además de lograr un cupo para el Mundial de Atletismo en Londres en 2018. Su amor al atletismo hace que ella esté aquí y siga adelante. Le molesta la falta de apoyo, pero eso no es excusa para ella y entrena en doble turno.

P. Se sabe que no se puede vivir del atletismo en el país, ¿hasta dónde aspirás?

C.G.: Pese a eso sigo entrenando. Gracias a Dios tengo el apoyo de mis padres, ellos invierten en mí. Son mis auspiciadores, prácticamente van a quedar en la bancarrota, pero pese a que sé que el atletismo no me va a dar nada, uno lo hace por amor. Siempre hay que hacer las cosas con amor. Eso es lo que me tiene acá todavía, a pesar de que no hay apoyo. Quiero llegar a los Bolivarianos, al Sudamericano y si es posible al Mundial de Londres en 2018. Las ganas me las dan mis padres y el amor que uno le tiene al deporte.

P. ¿Cuánto necesitás para entrenar?

C.G.: Ahora con lo que me dan mis padres, gasto como unos $us 300, pero me falta. Para estar tranquila necesito como unos $us 900 por mes. Incluidas las vitaminas. Eso es lo que uno desea, la realidad es otra. Ahora que vivo acá pago mi cuarto, mi comida, mi pasaje, alguna proteína que tengo que comprarme, energizante, agua, vitaminas, relajantes, el fisioterapeuta. A veces no alcanza, pero de donde sea uno saca.

P. ¿Hay alguna cosa que hubieras visto en el mundo del atleta que no te guste?

C.G.: Aquí en Bolivia el atletismo no es nada apoyado, como todos dicen, más se van al fútbol. Eso es lo que me molesta, me da rabia que solo invierten en gente que no da frutos para Bolivia, en el sentido del deporte. Es lo único que me molesta. Para llegar a ser la mejor uno tiene que invertir de su dinero, en vez de ser al revés, de que las autoridades ayuden a los atletas y con eso surgir y ser la mejor.

P. No solo han sido buenos momentos, recién estás teniendo un ascenso en el atletismo nacional, ¿el inicio fue duro?¿Tuviste momentos de frustración?

C.G.: Sí, la verdad que sí. El 2011 estuve lesionada y fue donde me ganaron atletas nacionales, hasta la misma María Diogo de Argentina, que le gané en el Gran Prix, me ganaba años atrás. Siempre como atleta uno se bajonea, pero siempre está ahí la familia y el entrenador para decirte que cuando te caes es ahí donde con más ganas hay que levantarse. Entonces, eso siempre estaba en la mente, empecé a entrenar y me está dando buenos resultados. Me costó, tuve bajones. Pero eso es lo que hace más fuerte a la persona, al atleta. La humildad también.

P. ¿Sabés alguna frase que te motive en los momentos de frustración?

C.G.: Mi frase es “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” y otra es que “Dios, si me das gloria no te olvides de darme más humildad”. Eso es para los momentos en que hay victoria.

P. ¿Qué es lo que pensás cuando estás a punto de escuchar la pistola para partir?

C.G.: Me pongo en plan de silencio. Todo se me borra. Espero el disparo y nada. Pienso en que hemos entrenado tanto y tiene que salir bien la carrera, solo eso, nada más.

P. ¿Y cuándo llegás a la meta?

C.G.: Cuando llego y, obviamente estoy ganando, siento la satisfacción de que valió la pena tanto sacrificio. Ahí se ve el resultado: alegría y satisfacción de que hay que seguir mejorando.

P. ¿Qué tuviste que dejar y hacer cuando tomaste más en serio el atletismo?

C.G.: Tuve que dejar las salidas, a veces faltarme a clases en la U y disciplina, porque es un sacrificio enorme dejar de ir a juntes o salir tal vez con las compañeras, con las amigas, hacerlo todo en la casa sola. El tiempo que tenía libre a entrenar. Vivía en Sucre y me tuve que venir aquí (a Santa Cruz) para entrenar y estar con el profesor, porque mis entrenamientos eran vía mensajes.

P. ¿Cuál es tu rutina de entrenamiento?

C.G.: Por ahora solo estoy entrenando en doble turno. En la mañana me levanto a desayunar, descanso un rato e inicio a las 9 de la mañana hasta el mediodía. Vuelvo, almuerzo, descanso y otra vez voy a entrenar. Llego a casa a las 8:30, a veces al fisioterapeuta y luego a dormir. 10:30 tengo que estar durmiendo.

Ciudad natal:

Santa Cruz

Cumpleaños:

10 de septiembre

Progenitores:

María Isabel López (mamá) y Édgar Gómez (papá)

Hermanas:

Claudia (27) y Rosario (26)

Estudios:

Egresada en Comunicación Social de la Universidad San Francisco Xavier de Sucre

Récords:

400 mts pl: 55 segundos y 30 centésimas

200 mts pla: 25 segundos y 1 centésima.

Fuente: eldia.com.bo