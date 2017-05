Pare ellos, este guapísimo actor debe ser Eric en La Sirenita versión live-action

Creo que no podríamos estar más que de acuerdo.

Una de las versiones live-action de Disney que más teorías ha generado ha sido La Sirenita. Toda actriz se sentiría halagada de ser elegida para dar vida a Ariel, y seguramente también el actor que tendría la misión de interpretar a uno de los príncipes más encantadores de todos los tiempos, el príncipe Eric.

Para interpretar a Ariel hay quienes se han autopostulado, una de ellas Lindsay Lohan. No así con Eric, pero tal vez eso no sea necesario. Según los fans de la emblemática historia, este actor reúne todos los requisitos para ser el príncipe. ¿Qué opinas?

Su nombre, Henry Cavill. Su personaje más famoso hasta el momento, el leal, fuerte, poderoso y noble Hombre de Acero.

@DisneyStudios This needs to happen!!!! Please cast HENRY CAVILL as prince Eric in the live action version of The Little Mermaid! ?????? pic.twitter.com/GdS88RPfHW

— Debbie Flores (@debbsflores) 17 de mayo de 2017