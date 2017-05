PES 2017 vs. FIFA Mobile 2017: así es jugar en Android a las dos míticas sagas de juegos de fútbol

Damian Garcia – @damiangp7

Konami vs. EA Sports. FIFA vs. Pro Evolution Soccer. Muchas batallas hemos vivido en el mundo de los videojuegos, pero seguramente ninguna tan encarnizada como la que hace años libran las dos sagas más famosas de juegos de fútbol en el mundo.

Hace tiempo que en Android podíamos disfrutar de los títulos FIFA Mobile de EA Sports, pero Konami se ha hecho esperar con el lanzamiento de un Pro Evolution Soccer 2017 que se estrenaba hoy para completar la eterna disputa también en la plataforma Android. Y tú, ¿eres de FIFA o de PRO? Nosotros los hemos jugado y esta es nuestra experiencia.

Seguramente muchos estén pensando ahora que jugar a un juego de fútbol en el teléfono debe ser un engorro, y si bien la curva de aprendizaje es mayor que en otro tipo de juegos más “casuales”, lo cierto es que la experiencia de juego en los teléfonos se acerca ya peligrosamente a la de una consola de toda la vida.

La experiencia de juego en los smartphones se acerca ya a la de una consola, o al menos en lo que se refiere a títulos disponibles, gráficos y potencia. Sin embargo, completar la experiencia ‘gamer’ requiere sin duda el tener un gamepad Bluetooth para jugar.

Seguramente un gamepad Bluetooth se convertirá en tu mejor amigo si eres un heavy gamer y quieres llevar la experiencia a otro nivel, pero sea como fuere, en Android disponemos ya de títulos tan importantes como Grand Theft Auto, Need for Speed, Rayman, Sonic, Metal Slug, Minecraft, Tomb Raider, Bully, Max Payne o los propios FIFA y PES, todos ellos heredados de consola y adaptados a la experiencia táctil.

En este caso, hablamos de dos juegos de fútbol que simplifican sus controles para adaptarse a las pantallas táctiles, y que modifican -quizás demasiado- su experiencia tradicional para intentar hacerse más adictivos como juegos casual. Repasemos qué nos ofrecen EA y Konami con sus juegos del deporte rey para Android.

¿Qué ofrecen las versiones para smartphones de FIFA y Pro Evolution Soccer?

Con los problemas de potencia lejos y un hardware sobresaliente en la mayoría del mercado de smartphones, lo cierto es que ambos títulos destacan por unos gráficos de alta calidad, detalles cuidados como los comentarios en perfecto español y modos de juego muy parecidos.

Tanto en FIFA como en PES se han adaptado los controles a la pantalla táctil permitiendo elegir al usuario botones tradicionales o un sistema de controles mediante gestos. En ambos casos se ha resuelto bien este aspecto, y los dos juegos se pueden disfrutar en un teléfono móvil suguiendo un pequeño tutorial que nos introducirá de forma directa en el juego.

No terminan ahí las semejanzas, pues tanto PES 2017 como FIFA Mobile apuestan por el free-to-play y un sistema de juego en base a “cromos” donde prima la suerte para hacer nuestro equipo ideal, pero que a veces se vuelve frustrante al no poder acceder a nuestros jugadores o equipos favoritos de forma directa.

En ambos casos podemos jugar al fútbol sin necesidad de un aprendizaje demasiado pesado, pero eso sí, hemos encontrado detalles muy diferenciales en la jugabilidad entre los dos títulos.

En los dos juegos se ofrecen eventos temporales, aunque lo cierto es que FIFA dispone de un modo más cuidado y más amplio con minijuegos diarios que nos permitirán disfrutar de un juego de fútbol en cualquier momento sin necesidad de atarnos a un partido completo, y que además nos otorgarán mejoras para nuestro equipo.

Eso sí, utilizar dinero real para comprar sobres o representantes aumentará mucho más las posibilidades de jugar con las estrellas del planeta fútbol en nuestro equipo. Monetizar el juego también implica pasar por el aro en ambos casos de una dichosa barra de energía omnipresente en todos los juegos free-to-play de deportes, y que impide jugar más de 5 partidos seguidos en PES 2017 o más de 5 ó 6 eventos en FIFA Mobile.

Donde están las diferencias más importantes no es en el concepto sino en la jugabilidad, y valorar la experiencia de jugar con un móvil Android a FIFA Mobile y a PES 2017 debe hacerse por separado.

FIFA Mobile apuesta por los minijuegos y la experiencia arcade

EA Sports ya disponía en Google Play de FIFA 14 y FIFA 16, así que FIFA Mobile (2017) llegaba para avanzar en una experiencia que iba in crescendo. Sin embargo, el nuevo juego ha supuesto una ruptura total con la idea de un FIFA, acercando la jugabilidad más al lado de los arcades.

FIFA Mobile recoge el testigo de un exitoso FIFA 16, pero los tres minijuegos diarios de su antecesor se convierten ahora en la parte central del FIFA Mobile (2017), que apuesta por un juego más casual en base a retos.

Las temporadas pasan a un segundo plano, y jugar online contra otros usuarios de forma directa ya no es posible. Ahora, hemos de retar a otros usuarios y jugar “a turnos” contra una IA quizás poco exigente, que será la encargada de manejar al equipo rival defendiendo ataques continuados. Gana el que más goles consiga en ambas partes del partido.

Los fichajes continúan realizándose comprando sobres, aunque EA Sports ha complicado mucho más los jugadores especiales con cromos coleccionables, muchos retos y más recompensas. Además, continúa existiendo un mercado de subasta de jugadores, aunque acceder a algunos es increíblemente caro en monedas del juego.

Lejos ya de los minijuegos, FIFA Mobile permite jugar un modo de temporada que no me ha gustado en exceso, pues la IA no lo hace excesivamente bien y haber simplificado tanto los controles nos deja en un escenario de partido poco satisfactorio, muy artificial y sin complicación para controlar al equipo y ganar de forma muy sencilla. Da igual que tengas a Messi o a algún jugador cualquiera, pues sólo se diferenciarán en las filigranas que son capaces de hacer.

Por si eso fuera poco, no puedes elegir a tu equipo y jugar su liga o torneos oficiales llevándolo a la gloria, y es que tan sólo existe la posibilidad de crear un equipo e ir adquiriendo poco a poco jugadores.

FIFA Mobile es un gran juego, pero no es la experiencia de FIFA que espera un gamer. Así pues, en mi caso sigo prefiriendo FIFA 16 donde ya disponía de un equipo “hecho” y todavía se permite el juego online de forma directa contra otros usuarios, penalizando a los que abandonan los partidos.

PES 2017 da un paso más hacia la jugabilidad de consola, pero…

Por su parte, nos alegramos de que Konami haya sido más tradicional en cuanto a la jugabilidad de Pro Evolution Soccer 2017 y su simplicidad de uso.

En este caso, también hemos de crear un equipo desde cero con jugadores ficticios, al más puro estilo de las clásicas “Ligas Master” de PES, aunque en este caso no podremos fichar directamente nuevos jugadores sino que deberemos ir consiguiéndolos comprando representantes y ojeadores que contratarán de forma aleatoria según su nivel.

Conseguir un jugador concreto es muy complicado aquí, pues dependerás al cien por cien de la suerte sin que baste reunir dinero del juego. Eso sí, se puede mejorar cualquier jugador con entrenadores, y es posible hacer un equipo competitivo de forma relativamente sencilla.

No existen complicados retos ni la infinidad de minijuegos de FIFA Mobile, pero tampoco podremos jugar temporadas ni torneos reales al no disponer Konami de todas las licencias. La desarrolladora japonesa dispone de licencia de la UEFA Champions League y de algunos de los mejores clubes del mundo, pero por ejemplo en España sólo dispone de nombres reales del F.C. Barcelona y el Atlético de Madrid.

Quizás este sea su principal hándicap, pero al menos sí disponemos de campañas, eventos y juego online como se espera de un juego de fútbol clásico.

Entrando ya en los partidos, existe un mayor realismo y una mejor jugabilidad en PES 2017, donde tanto el control gestual avanzado como los controles clásicos con botones en pantalla nos permiten realizar regates, pases en profundidad y los movimientos habituales en cualquier juego de fútbol.

En PES 2017 encontraréis una experiencia más parecida a la de un juego de consola, más satisfactoria para aquéllos que hayan jugado a cualquier Pro Evolution Soccer, contando eso sí con que deberás asumir la pérdida de los modos de juego de siempre y de los campeonatos oficiales.

FIFA y PES nos permiten jugar gratis, pero el ‘free-to-play’ frusta la experiencia

Hace tiempo que el debate de los juegos free-to-play está en el aire sin un ganador claro, pues aunque se afirme que se está abusando de esta modalidad para ganar jugadores la opinión del usuario es obviamente contrapuesta con la de una compañía que quiere sacar el máximo rendimiento a su trabajo.

Y es lícito este afan de los desarrolladores, nadie lo discute, aunque a veces es mejor pagar por un juego y mantener su experiencia que destrozarlo por llegar a todos. Si eres un purista como yo, seguramente salvarías muchos títulos de las garras del free-to-play y entre ellos estarían FIFA y/o Pro Evolution Soccer.

No digo que sean una mala idea los modos de juego en base a cromos, subastas y sorteos de jugadores, de hecho FIFA Ultimate Team ha enganchado a infinidad de jugadores de todo el mundo, pero es cierto que deberían estar también las competiciones y equipos oficiales aunque ello implicase pagar una cantidad de dinero razonable.

Las barras de energía son otro de los elementos estrella a la hora de monetizar un videojuego para smartphones, pero también son los elementos estrella de la frustración del jugador, sobre todo por una lentísima recarga en PES 2017, y una lenta recarga en FIFA Mobile que sólo puede saltarse en ambos casos con potenciadores de pago.

Y en conclusión… ¿cuál elijo para mi?

Para mi gusto, EA debería volver a acercarse a la experiencia de FIFA 16 y avanzar sobre ella, o al menos devolvernos mediante pago la posibilidad de acceder a los modos de juego clásicos, al multijugador en tiempo real y a las competiciones oficiales.

Seguramente FIFA Mobile reporte mayores beneficios, pero lo cierto que mi sensación con FIFA Mobile es que no es un juego de la saga FIFA.

Por su parte, a Konami le queda poco camino para convertir a los móviles en consolas portátiles donde jugar a Pro Evolution Soccer, aunque las licencias son un hándicap enorme y la falta de posibilidades de adquirir jugadores y elegir equipos y competiciones oficiales también le lastran sobremanera.

¿Cuál es mejor? Pues depende, si quieres un juego más casual y con menor curva de aprendizaje tu título es FIFA Mobile, donde podrás acceder a minijuegos que se pasan en pocos minutos para matar el rato. Por otro lado, si deseas una experiencia futbolística más avanzada deberás elegir PES 2017 si estás dispuesto a quedarte con menos licencias oficiales y con la dificultad de conseguir a tus jugadores favoritos.

FIFA Mobile Fútbol Desarrollador: ELECTRONIC ARTS

Descárgalo en: Google Play

Precio: Gratis

Categoría: Deportes