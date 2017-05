Pese a trabas, avanza la vacunación contra el VPH

Campaña de prevención se realiza a nivel nacional en los colegios de Bolivia. Del total previsto, 350.000 vacunas, se ha avanzado el 60% a nivel nacional. En Santa Cruz se alcanzó el 40% de lo proyectado.

Ref. Fotografia: Tarea. Autoridades de salud a nivel nacional y departamental son las encargadas de realizar la vacunación en los diferentes puntos autorizados en Santa Cruz

En la actualidad, Bolivia tiene una de las tasas más altas de casos y fallecimientos por cáncer de cuello uterino, que es la primera causa de muerte en mujeres en edad fértil en el país donde el Virus Papiloma Humano (VPH) está presente en el 100% de los casos. “Hasta la fecha se han vacunado, a nivel nacional, cerca de 200.000 niñas de las 350.000 que se ha proyectado”, informó Adolfo Zárate, jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, entidad que lleva adelante una inédita campaña de vacunación contra este virus a nivel nacional. Zárate también indicó que se ha superado el 60% de la cobertura nacional, mientras que a nivel departamental, en Santa Cruz se avanzó en un 40%, lo que equivaldría a 40 mil niñas de 10, 11 y 12 años de edad, que están vacunadas.

Rechazo a la vacuna. Las agencias de noticias, vienen reportando hace algún tiempo, que existen grupos de personas en algunos países de Latinoamérica, Norteamérica y Europa que rechazan la vacuna, denunciando que la misma produce efectos secundarios graves entre las niñas vacunadas.

En Bolivia, al principio, hubo cierto rechazo pero el mismo fue quedando atrás.

Para Omar Rivera, representante de la Fejuve, cree que la razón del rechazo de algunas personas hacia la vacuna contra el VPH es porque han visto los supuestos resultados de la misma.

Por ejemplo, comentó Rivera, ven un video de una niña que denuncia que desde que le pusieron la vacuna le ha venido una serie de dolores, limitando así sus capacidades. “Entonces ejemplos como este, causan temor en los padres de familia de muchas unidades educativas”, destacó.

Añadió además que pese a que la parte de salud garantiza que no existe ningún tipo de problema, “las redes sociales muestran otra cosa”, agregó el dirigente.

En resumen, argumentó, faltaría más difusión por parte de las autoridades con respecto al tema.

Relaciones de poder. Por su parte el sociólogo, Osvaldo Peñafiel, dijo que esto es un fenómeno ligado a las relaciones de poder entre mujeres y hombres, ya que el VPH es una enfermedad que el varón porta pero no la padece, destacó. “Entonces, a veces, por el tema de la cosificación de la mujer, algunos hombres que andan con varias mujeres se niegan a usar, por su machismo, métodos anticonceptivos, como por ejemplo el condón”.

Entonces eso hace, prosiguió, que se contagie a la mujer sin darse cuenta y luego es ella la que padece la enfermedad.

En resumen dijo que es un tema complicado porque no es solamente el tema del VPH sino que es una situación de riesgo para las mujeres, y el mismo podría ser neutralizado a tiempo a través de la vacuna, que es una de las medidas que está implementando el gobierno. “Pero no es solamente la vacuna, sino que el cáncer podría ser neutralizado o prevenido a través del Papanicolao e intervenciones realizadas bajo el punto de vista médico, pero las mismas no se hacen debido al poco acceso que tienen algunas mujeres a la información”.

Como ejemplo puso la extracción del útero, que es una de las medidas que se están tomando en algunos países, como última instancia, para salvar a la mujer de la muerte debido al cáncer de útero. Pero esta acción tiene dificultades, explicó el sociólogo, ya que el machismo impide la extracción del mismo. “Porque el fenómeno del machismo impone a la mujer el rol de madre, al decir que si no sos madre, no sos mujer”, explicó.

Abogan por la difusión. En tanto; Wilfredo Elías Justiniano, presidente de la Sociedad Boliviana de Ginecología y Obstetricia, indicó que esta vacuna es beneficiosa para frenar el alto porcentaje de mujeres que mueren debido al cáncer de cuello uterino. Agregó que se estima que la vacuna es efectiva entre un 98% a 99%. “En Bolivia es primera vez que se utiliza este tipo de vacunas, pero a nivel mundial se está utilizando hace muchos años atrás”.

Agregó que cómo las niñas no son las que deciden al momento de vacunarse, se debe de hablar con los padres de familia, para explicarles acerca de sus beneficios.

Colegio Médico apoya la vacunación. Henry Montero, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, destacó que una de las políticas preventivas contra el cáncer de cuello uterino en otros países, es haber incluido dentro de sus programas de vacunación la vacuna contra el VPH a los pacientes que aún no han tenido relaciones sexuales. “Es más, en países vecinos, como Brasil, se está vacunando al sexo masculino y estudios resaltan que la incidencia de cáncer de cuello uterino, baja de manera preventiva”, manifestó.

Agregó que siempre cuando se lanza algo nuevo, como por ejemplo la vacuna, existe cierto temor en la población. “Además que está el internet, donde existen muchas personas que escriben sin tener un sustento científico de lo que están haciendo”.

Pero nosotros como Colegio Médico, prosiguió, lo que manifestamos es que puedan vacunarse porque va a ser de gran beneficio, en relación a evitar uno de los factores y evitar este cáncer.

Avance del programa. Por su parte Zárate agregó, además, que esta primera dosis genera una protección parcial y por ello todas las niñas que sean vacunadas deben volver a hacerlo en octubre, y con esta dosis se va a acelerar la protección completa. El costo de la compra de las 350 mil dosis supera los Bs 84 millones, aseguró.

“Entonces no se está discriminando porque con la vacuna se está inmunizando a niñas, de colegios privados y estatales”, informó.

Señaló que en los centros educativos donde hubo rechazo, los mismos han sido sensibilizados y se está procediendo a vacunar a sus estudiantes con el objetivo de generar la suficiente protección.

Finalmente dijo que no solamente el Estado garantiza la inocuidad de la vacuna, sino que también están otros organismos como la OMS y OPS que aprueban su uso.

Finalmente dijo que las personas que están comenzando a generar algo de duda en la población con respecto a la vacuna, son gente anónima y por ello no son confiables, entonces no deberían ser tomadas en cuenta porque carecen del respaldo científico necesario, alegó.

Destacan introducción de la vacuna contra el virus en Bolivia

Al inicio de la campaña; Ariana Campero, ministra de Salud, destacó que la introducción de la vacuna contra el VPH marca un hecho de enorme significancia para el PAI, para las vacunas y para la salud de las mujeres en Bolivia, informó que el cáncer cérvico uterino es la principal causa de mortalidad en las mujeres en edad fértil en Bolivia y la séptima causa en el mundo.

“En Bolivia se mueren 2 a 3 mujeres por cáncer cérvico uterino, este cáncer está provocado casi en un 100% por el virus del Papiloma humano. Este virus se transmite por vía sexual cuando se tienen relaciones sexuales sin protección”, añadió la autoridad en salud.

Además, agregó que esta campaña “es una acción primaria de salud importantísima para todo el sistema nacional de salud. En los servicios de oncología del país, el 80% de las camas están ocupadas a causa de un cáncer primario, como es el cérvico uterino y esa es una preocupación nacional”. / Agencias

República Dominicana

Iglesia apoya su aplicación

En Santo Domingo, República Dominicana, la Iglesia Católica manifestó su apoyo a la campaña de vacunación a niñas de 9 y 10 años contra el virus del Papiloma Humano que llevan a cabo el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación.

A través de un comunicado, el Arzobispado de Santo Domingo afirma que su apoyo radica tras haberse dado a conocer la aprobación que tiene esta vacuna entre las sociedades Dominicana de Pediatría, de Ginecoobstetricia, de Infectología, el Colegio Médico Dominicano y de la Sociedad Americana contra el Cáncer.

“El Virus del Papiloma Humano puede llevar al cáncer de cuello de útero, al cáncer anogenital, de garganta, de cabeza y de amígdalas. En este momento en la República Dominicana son diagnosticadas cada año más de 1.500 mujeres con cáncer del cuello del útero, siendo el 76% de los casos vinculados a este virus. Este cáncer del cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país”, señaló el documento.

Además se detalló que los especialistas explican que los efectos secundarios de esta vacuna son similares a los dos otras, como dolor, hinchazón en el área de aplicación de vacuna y otras.

Organismos

Unidos contra los ‘antivacunas’

En un comunicado conjunto, difundido con motivo de la Semana Europea de la Vacunación, la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS) califican de “perturbador” el hecho de que algunas figuras públicas utilicen “irresponsablemente” su posición para extender la desconfianza en las vacunas, a las que se refieren como uno de los mayores avances de la medicina y cuyos beneficios están establecidos.

En el texto, que firman el comisario de salud Vytenis Andriukaitis y la directora de la OMS en la región de Europa, Zsuzsanna Jakab, se habla de la necesidad de poner fin al creciente escepticismo ante las vacunas, que amenaza con llevar a una situación de retroceso respecto a los logros que las vacunas han supuesto en materia de salud pública. “Para tener éxito, los programas de inmunización necesitan el compromiso y el apoyo de toda la comunidad”, escriben.

Consideran que acabar con los mitos, difundir argumentos basados en la ciencia y asegurarse de que los ciudadanos comprenden la importancia de la inmunización en todas las etapas de la vida es crucial para proporcionar acceso universal a las vacunas. “Estas han contribuido a mejorar la salud y aumentar el bienestar de todas las personas que viven en la Unión Europea y en la región Europea de la OMS. En los últimos 60 años, la inmunización ha salvado más vidas de niños que cualquier otra intervención médica”, recuerdan las autoridades.

Según ambas organizaciones, destacan el impacto de esta “revolución” en la prevención de enfermedades es enorme, y patente en unas pocas décadas.

