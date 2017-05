Piérola descarta ir a declarar por “discriminación” a Evo y anuncia juicio contra viceministro Cárdenas

“Yo los emplazo a que me aprehendan, que se atrevan hacerlo, ni a cañón me van a meter a la Policía”, declaró la diputada boliviana a tiempo de aclarar que pedirá nueva fecha para presentarse voluntariamente en La Paz y no en Cochabamba.

La diputada Normal Piérola. Foto: Archivo

La Paz, 21 de mayo (ANF).- La diputada de oposición, Norma Piérola, aseguró este domingo que no se presentará a declarar ante el Ministerio Público de Cochabamba el lunes 22 de mayo, por el proceso que le reactivó el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, por el supuesto delito de incitación al racismo, y anunció que interpondrá un juicio penal contra la autoridad por violencia y acoso político contra la mujer.

“No voy asistir, por lo menos mañana (lunes) de ninguna manera me voy apersonar. Primero porque se trata de una cosa sesgada. El hecho de no haberle dado la mano al señor Evo Morales y haber emitido una opinión afirmando que me alegraba por la candidatura de (Felipa) Huanca por ser mujer, pero que La Paz se merecía una con mayor formación, no es discriminar (…). Cárdenas se encarga de hacer persecución política y le voy a iniciar una acción penal por acoso y violencia política hacia la mujer”, declaró a ANF.

De acuerdo a la citación, la diputada debe presentarse con su abogado a la Fiscalía de Cochabamba a las 15:00; en caso de inasistencia sin justificación, se procederá a su aprehensión.