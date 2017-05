Poetas de 11 países participarán en el IV Encuentro Internacional de Poesía

Poetas de 11 países se darán cita en el Encuentro Internacional de Poesía en la Ciudad de los Anillos que se realizará por cuarto año consecutivo, esta vez con la participación de 50 poetas, entre invitados internacionales y nacionales. El Encuentro se llevará a cabo entre el domingo 4 y el viernes 9 de junio en el Salón “Emma Villazón” de la 18ª Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, y se cerrará, como es ya una costumbre, el sábado 10 de junio en la localidad de Samaipata.

Los invitados internacionales serán el poeta español Luis García Montero, una de las voces más influyentes de la poesía iberoamericana contemporánea, invitado de honor de la Feria Internacional del Libro; el también español José María Muñoz Quirós, ganador del Premio Internacional de poesía San Juan de la Cruz; Mario Bojórquez (México), editor de Círculo de Poesía, la revista electrónica de poesía más leída en español; la poeta paraguaya Amanda Pedrozo; Edel Morales, vicepresidente del Instituto Cubano del Libro; los poetas argentinos Enrique Solinas y Ernesto Rojas; los poetas centroamericanos Dennis Ávila (Honduras), María Palitachi (República Dominicana) y Paola Valverde Alier (Costa Rica), junto a la poeta y cantautora colombiana Martha Elena Hoyos.

El Encuentro se verá enriquecido con la participación de tres invitados especiales que participarán de las lecturas de poesía: los destacados escritores colombianos Piedad Bonnett, que participa en el Encuentro Internacional de Narrativa organizado en la Feria, y Felipe García Quintero, además del poeta y filósofo chileno, residente en La Paz, Fernando van de Wyngard.

Esta cuarta versión del Encuentro Internacional de Poesía en la Ciudad de los Anillos contará con la participación de tres autores de otros departamentos: Mónica Velásquez Guzmán, destacada poeta y crítica literaria de La Paz; Vilma Tapia Anaya, poeta y docente universitaria cochabambina; y el poeta sucrense Omar Alarcón. Junto a ellos, leerán su poesía 33 poetas anfitriones, nacidos o residentes en Santa Cruz de la Sierra.

INVITADO DE HONOR

Luis García Montero (España, 1958). Poeta, narrador y catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada. Es autor de once poemarios y varios libros de ensayo. Recibió el Premio Adonáis en 1982 por El jardín extranjero, el Premio Loewe en 1993 y el Premio Nacional de Literatura de España en 1994, ambos por Habitaciones separadas. En 2003, con La intimidad de la serpiente, fue merecedor del Premio Nacional de la Crítica; en 2009 recibió el Premio Andalucía de la Crítica por Vista cansada y en 2010 su obra fue reconocida por el Encuentro Poetas del Mundo Latino de México.

POETAS INTERNACIONALES INVITADOS

Dennis Ávila (Honduras, 1981). Poeta y narrador. Autor de los poemarios Algunos conceptos para entender la ternura; Quizás de los jamases; Geometría elemental; La infancia es una película de culto; y Ropa Americana. Obtuvo el Premio Único de Cuento de la Universidad Francisco Morazán. Participó en eventos literarios en América y Europa. Tiene poemas traducidos al portugués, inglés, árabe e italiano.

Mario Bojórquez (México, 1968). Poeta y editor. Autor de Pájaros sueltos, Contradanza de pie y de barro, Diván de Mouraria, Pretzels, El deseo postergado, Y2K, Hablar Sombras y Memorial de Ayotzinapa. Sus primeros libros fueron reunidos en El rayo y la memoria y Aquí todo es memoria. Obtuvo, entre otros, el Nacional de Poesía Aguascalientes, el Premio Alhambra de Poesía Americana en España, la Distinción Príncipe y Poeta Tecayehuatzin de Huexotzinco, la Presea Ignacio Rodríguez Galván y el Premiul Literature Fārā Frontiere de Transilvania. Editor de Círculo de Poesía, la revista electrónica de poesía más leída en español.

Martha Elena Hoyos (Colombia, 1962) Cantautora, poeta e investigadora cultural. Su escritura poética comienza en la canción y la copla, como heredera del arte coplero por parte de sus ancestros antioqueños. Creadora de la caricatura Mayra, por la que recibió la “Pluma de Madera” del Festival Calicomix. Ha musicalizado poemas de autores como Rafael Alberti, Aurelio Arturo, Luis Vidales, Martha Lucía Usaquén. Es autora de El Canto de las Urdimbres.

Edel Morales (Cuba, 1961) Escritor, editor y gestor cultural. Autor de Viendo los autos pasar hacia Occidente; Escrituras visibles; Lejos de la corriente; Otro color, otras figuras geométricas; El juego de la memoria; Con cierta elegancia; Pájaros en la pantalla; En la baja gravedad; La libertad infinita. Sus poemas han sido traducidos al esloveno, francés, inglés, italiano, portugués y sueco. Le fue conferida, entre otras, la Distinción por la Cultura Nacional. Fundador de La Letra del Escriba y del Centro Cultural Dulce María Loynaz. Reside en La Habana, donde se desempeña como Vicepresidente del Instituto Cubano del Libro.

José María Muñoz Quirós (España, 1957) Poeta, autor de más de treinta libros, entre otros, Ritual de los espejos (accésit del Premio Adonáis), Material reservado (Premio Internacional Jaime Gil de Biedma); Celada de piedra (Premio Internacional de poesía San Juan de la Cruz; El color de la noche (Premio Ciudad de Salamanca); El rostro de la niebla (Premio Alfons el Magnánim). Reunió su poesía en el libro Tiempo y memoria. Sus poemas han sido traducidos al inglés, italiano, portugués, bengalí y árabe, entre otras lenguas.

María Palitachi (República Dominicana, 1956) Poeta, editora y conferencista. Autora de My Little Paradise, Entre voces y espacios, De cuerpos y ciudades, Las horas de aquel paisaje, Once puntos de luz e Infraganti y es antóloga de Voces de América Latina I, II y III. Su poesía ha sido traducida al inglés, francés, serbio y árabe. Forma parte del Pen Club of América y AIPEH. Figura en más de diecinueve antologías y ha participado en diversos encuentros internacionales.

Amanda Pedrozo (Paraguay, 1955) Poeta, narradora y periodista. Autora de los poemarios Las cosas usuales y Mal de amores. Publicó en antologías nacionales e internacionales como El monte de las delicias, Penélope sale de Itaca y Exotic Territory. Participó de encuentros, ferias de libros, simposios y congresos de creadores, así como también ofreció talleres literarios en Brasil, Argentina y Ecuador. En el ámbito profesional es una destacada periodista en su país.

Ernesto Rojas (Argentina) Poeta y escritor. Autor, entre otros, de Viento de mármoles, Detrás del mundo, El naranjo; Mendigos de la sede Intemperies. Sus poemas están reunidos en antologías como Seis Poetas de Tucumán, Con Esperanza; Poesía bajo el farol; Nuestras voces propias, Cuadernos del Trópico; Independencia de la palabra; Poesía Callejera; De Incendios y Resplandores; entre otras. Seleccionado para el Premio Bienal 2013 en Buenos Aires.

Enrique Solinas (Argentina, 1969). Poeta, traductor, narrador y docente. Publicó en poesía, entre otros, Signos oscuros, El lugar del principio, Jardín en novimiento, El gruñido y otros poemas, Corazón sagrado, Barcas sobre la zarza ardiente y Le grognement et autres poèmes. Recibió, entre otros, el 1er. Premio de Dirección General de Bibliotecas de Buenos Aires. Su obra forma de parte de antologías nacionales e internacionales y ha sido traducida al inglés, italiano, portugués, francés, griego y chino.

Paola Valverde Alier (Costa Rica, 1984) Poeta y gestora cultural. Autora de La quinta esquina del cuadrilátero, Lápices de Luna, Bartender. Con Bartender fue finalista en el Premio Jaime Gil de Biedma y obtuvo la Mención de Honor en el Premio Nacional de Poesía de Costa Rica. Su poesía ha sido traducida al árabe, portugués e italiano y reunida en antologías de México, República Dominicana, Italia y su país. Dictó un taller literario en el Centro Penal La Reforma.

INVITADOS ESPECIALES

Piedad Bonnett (Colombia, 1951) Poeta, narradora y dramaturga. Premio Nacional de Poesía de Colombia (1994); Premio Casa de América de Poesía Americana (España, 2011); Premio Poetas del Mundo Latino (México, 2012). Ha publicado ocho libros de poemas: De círculo y ceniza, Nadie en casa, El hilo de los días, Ese animal triste, Todos los amantes son guerreros, Tretas del débil, Las herencias, Explicaciones no pedidas y Los habitados, con el que ganó el Premio Generación del 27 en 2016. Además se han publicado varias antologías de su obra en distintos idiomas y un volumen con su obra poética completa. Escribió cuatro novelas, publicadas en Alfaguara; cinco piezas de teatro y un libro de memorias.

Felipe García Quintero (Colombia, 1973). Poeta y editor. La Piedad (Mantis Editores, 2013) reúne la poesía editada por el autor entre 1994 y 2013. Los siete títulos que integran ese volumen y algunas selecciones personales fueron publicados por editoriales de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, México, Perú, República Dominicana, Venezuela, Uruguay y Puerto Rico. Obtuvo por concurso los premios de poesía “Encina de la Cañada” (España), “Neruda 2000” (Chile) y “Eduardo Cote Lamus” (Colombia).

Fernando van de Wyngard (Chile, 1959) Poeta chileno. Estudió filosofía en la Universidad Católica de Chile. En poesía ha publicado las plaquettes El valle del murciélago (1984) y Lo inminente (2005), y la trilogía La última (es)cena (2011), además del libro de ensayos Un nudo más en la red. Informe sobre la poíesis (2010) Por largos años, hasta fines de los noventa, dirigió los talleres Caja Negra. Cofundó y luego dirigió la revista El Espíritu de la Época (1984-1988) y fue editor de la colección de poesía Serie Fin de Siglo (1988). Reside en La Paz.

POETAS NACIONALES

Vilma Tapia Anaya (1960) Poeta y docente universitaria, residente en Cochabamba. Autora de poemarios como Corazones de terca escama; Oh estaciones, oh castillos; Luciérnagas del fondo; El agua más cercana; Árbol, memoria y anunciación y La hierba es un niño. Poemas suyos han sido incluidos en importantes antologías de la poesía actual. Algunos de sus poemas han sido traducidos al francés, italiano, inglés, alemán y rumano.

Mónica Velásquez Guzmán (1972) Poeta, crítica literaria y docente nacida en La Paz. Ha publicado los poemarios Tres nombres para un lugar; Fronteras de doble filo; El viento de los náufragos; Hija de Medea (Premio Nacional de Poesía “Yolanda Bedregal”), La sed donde bebes y Abdicar de lucidez. Además escribió libros de ensayo literario y es coautora de la colección de diez volúmenes sobre poesía boliviana La crítica y el poeta. Editó además la Poesía completa de Oscar Cerruto y la de Yolanda Bedregal.

Omar Alarcón (Bolivia, 1986). Poeta nacido y residente en Sucre. Publicó el poemario El corazón entrega sus muertos (2006). Sus poemas fueron seleccionados en la antología de poetas jóvenes bolivianos “Cambio climático”. 2009, Fundación Simón I. Patiño, libro traducido al francés. Es cofundador de la Editorial Pasanaku que se dedica a publicar escritores nóveles. Ha participado en festivales locales e internacionales de poesía.